Евкуров проинспектировал белорусские полигоны, где пройдет "Запад-2021"

Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров проверил в Беларуси места проведения российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021". Об этом сообщили в Минобороны России.

В частности, замглавы российского военного ведомства вместе с руководящим составом белорусского Минобороны проверил готовность объектов полигона "Обуз-Лесновский".

Отмечается, что российская и белорусская стороны уточнили замысел практических действий войск (сил) на совместном учении, районы развертывания пунктов управления и районы сосредоточения войск.

Кроме того, представители оборонных ведомств двух государств согласовали порядок отработки учебно-боевых задач и практических действий войск на местности. Обсудили также порядок раздельного и совместного слаживания соединений, воинских частей при подготовке к предстоящим действиям, объем и порядок реализации мероприятий всестороннего обеспечения.

Напомним, совместные маневры "Запад-2021" пройдут на территории России и Беларуси в период с 10 по 16 сентября этого года. В рамках учений будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что стратегические командно-штабные учения "Запад-2021" будет предварять целая серия подготовительных учений.