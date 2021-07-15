Евросоюз решил, когда запретит продавать автомобили с ДВС

Европейская комиссия определилась с климатической политикой в странах ЕС: с 2035 года купить машину с двигателем внутреннего сгорания станет невозможным.

К 2030 году, согласно плану Еврокомиссии, выбросы CO2 от автомобилей должны быть сокращены на 55% по сравнению с уровнем 2021 года. Ранее планировалось сократить выбросы к концу десятилетия на 37,5%. После 2035-го автомобили должны стать углеродно-нейтральными, то есть фактически будет запрещена продажа новых транспортных средств с ДВС, в том числе и гибридов.

Защитники окружающей среды поприветствовали решение комиссии, а вот Европейская ассоциация автомобильной промышленности оптимизма не разделяет: её представители заявили, что запрет не является рациональным путём, как минимум, гибридные авто должны стать переходным звеном от машин с ДВС к электрокарам.

Накануне стало известно, что Франция и Германия не поддерживают такого кардинального и быстрого "озеленения" европейского автопарка, так как это может грозить большими проблемами в социальной и экономической сферах.

Для осуществления представленного Еврокомиссией плана по климатическому регулированию власти стран должны озаботиться быстрым развитием инфраструктуры зарядных станций. Из Брюсселя поступило предложение законодательно обязать строить ЭЗС на основных магистралях не более чем в 60 км друг от друга. Планируется, что к 2030 году будет 3,5 млн общественных зарядных станций, а к 2050 году их количество вырастет до 16,3 млн.

В Еврокомиссии подсчитали, что до 2040 года на развитие сети "заправок" для электрокаров потребуется потратить от 80 до 120 млрд евро.