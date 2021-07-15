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Фото: звезда Spice Girls Эмма Бантон впервые вышла замуж

Новости
    15.07.2021, 19:04
Текст:   Козьма Лоханкин

Британская певица Эмма Бантон, известная как участница поп-группы Spice Girls, узаконила свои отношения с Джейдом Джонсом.

Фото: пресс-служба фильма "Родные"
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Избраннику звезды Джейду Джонсу 43 года, ей - 45. Их отношения длятся уже 23 года, у пары двое детей, и теперь Эмма подумывает о третьем.

Ранее Эмма и Джонс не считали нужным расписываться, но спустя столько лет передумали. Впервые начав встречаться в 1998-м, они не раз расставались из-за обоюдных измен, но в 2004 сошлись окончательно, после этого родив двух сыновей - Бо (2007) и Тейта (2011).

Эмма выложила фото с церемонии на своей странице в Instagram, радостно подписав её: "Мистер и миссис Джонс!"

Фото получило свыше 1400 отметок "Нравится" и массу поздравительных комментариев от селебрити, включая соратницу Эммы по группе Виктории Бекхэм-Адамс.

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