Габриэль Прокофьев пошел по стопам великого дела и записал музыкальный альбом

Звукозаписывающая фирма "Мелодия" анонсировала выход цифрового альбома электронной музыки Breakingscreens ("Разбивая экраны"). Его автор - современный британский композитор, диджей и продолжатель традиций своего великого деда Габриэль Прокофьев.

В пресс-службе "Мелодии" уточнили, что альбом, состоящий из 16 треков, был записан еще в феврале 2020 года, когда молодой Прокофьев приезжал на гастроли в России. Тогда внук композитора Сергея Прокофьева выступил в малом зале концертного комплекса "Зарядье". В программе концерта прозвучали сочинения Бенджамина Бриттена, Майкла Наймана и Габриэля Прокофьева в исполнении OpensoundOrchestra под управлением Станислава Малышева.

В интервью "РГ" Габриэль рассказывал, что музыка Сергея Прокофьева ему близка и понятна. "Я вырос на ней, взрослел, посещая концерты, где она звучала. Мне трудно назвать любимое сочинение, потому что я попросту люблю музыку Прокофьева. Например, обожаю сиюминутную красоту и тайный смысл "Мимолетностей", восхищаюсь балетами и симфониями. А недавно открыл для себя редкое сочинение - кантату "Семеро их" - и действительно наслаждался совершенно дикой энергетикой этого раннего опуса. Замечательный дар оригинального мелодиста - это то, что отличает Прокофьева от других композиторов. А его удивительно остроумный подход к гармонии, обладающей магией света и тени", - объяснил он.

Габриэль Прокофьев убежден, что настоящая музыка должна существовать сама по себе без каких-либо дополнительных эффектов."Я пишу и стараюсь создавать произведения, которые можно слушать и по радио, и на концерте, и даже с закрытыми глазами. Конечно, существует и очень захватывающий мир визуальной, театральной музыки, в котором все составляющие одинаково важны", - отметил композитор.

Оценить музыку Габриэля Прокофьева теперь может каждый. Новый альбом доступен для прослушивания на всех цифровых площадках, в том числе Apple Music, Яндекс.Музыка, YouTube, Spotify.

Справка "РГ"

Габриэль Прокофьев - внук Сергея Прокофьева по линии его первого брака с певицей (сопрано) Линой Ивановной Прокофьевой (в девичестве Каролина Кодина, испанка по происхождению).

В 1936 году вместе с Линой и сыновьями Святославом и Олегом Сергей Прокофьев вернулся из Франции, где жил после революции, в Советский Союз. В СССР композитор ушел из семьи и женился во второй раз. Лину Ивановну Прокофьеву посадили, и она восемь лет провела в лагерях. Олега и Святослава Прокофьев в новую семью не взял. В 1953 году композитор умер. Лишь в 1970-е годы Олег, Святослав и их реабилитированная мать смогли уехать из СССР. Они жили во Франции, Германии и Великобритании. Габриэль Прокофьев родился в 1975 году в Великобритании. Как композитор он создает произведения на пересечении симфонической и электронной музыки.