Кабмин выделит 5,4 млрд рублей на исследовательские центры в сфере ИИ

Российское правительство выделит 5,4 миллиарда рублей на создание и развитие исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта. Конкурсный отбор стартовал 15 июля, о нем объявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Отбор определит получателей грантов. Конкурс проводится по 14 передовым направлениям развития искусственного интеллекта, включая решения для различных отраслей: медицины, сельского хозяйства, производства продуктов, городской инфраструктуры.

Также предусмотрено развитие кросс-отраслевых направлений, например, биометрии, использования искусственного интеллекта в сфере кибербезопасности. Отдельный акцент сделан на этические аспекты внедрения ИИ.

Замглавы Минэкономразвития Владислав Федулов отметил, что особое внимание в рамках конкурса уделят прикладным решениям, которые можно будет использовать уже в ближайшем будущем.

"Их внедрение обеспечит рост эффективности процессов планирования, прогнозирования и принятия управленческих решений, автоматизацию рутинных операций на производстве, повысит безопасность сотрудников, обеспечит внедрение в отраслях автономного интеллектуального оборудования и робототехнических комплексов, интеллектуальных систем управления логистикой", - приводит заявление Федулова пресс-служба Минэкономразвития.

Как отмечается, для этого ведомство утвердило документацию для отбора, где предусмотрены требования к результатам деятельности центров - это должны быть прикладные решения с высоким уровнем технологической готовности.

Кроме того, центры обязательно должны кооперироваться с индустриальными партнерами, которые будут определять направления прикладных работ, а также частично финансировать исследования и разработки.

Более подробно ознакомиться с информацией о конкурсном отборе и документацией можно на официальном сайте оператора.