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15.07.2021 08:19
Рубрика: Общество

Когда нужно немедленно вызывать скорую помощь при проявлениях коронавируса

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Главным поводом для неотложного звонка по 103 при подозрении на коронавирус является одышка. Об этом рассказал в интервью "РГ" главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Почти все пациенты с подозрением на коронавирус так или иначе сталкиваются с воспалительными процессами: повышением температуры и респираторными явлениями, отметил главврач московской скорой помощи.

"Само по себе повышение температуры тела не должно являться основным поводом для вызова бригады скорой помощи. Это классическое проявление заболевания. А вот когда температурная реакция, скажем так, невосприимчива к лекарственным препаратам, тогда да, стоит задуматься", - рассказал Николай Плавунов.

В таком случае пациенту требуются специализированные медицинские мероприятия, которые могут быть направлены на снижение воспалительных процессов.

Полный текст интервью доступен по ссылке.

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