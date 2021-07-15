Консульство РФ выясняет, пострадали ли россияне при наводнении в Германии

Генеральное консульство РФ в Бонне выясняет, есть ли россияне среди тех, кто пострадал в результате масштабных наводнений на западе Германии - в землях Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц, где местные власти объявили чрезвычайное положение. Об этом говорится в экстренном сообщении дипучреждения в Facebook.

Пока информации о том, что кто-то из наших соотечественников попал в беду, у дипломатов нет. Между тем агентство AFP со ссылкой на полицию сообщает уже о 42 погибших, до 70 человек считаются пропавшими без вести. На их поиски брошены полицейские вертолеты. Они также снимают с крыш людей, однако зачастую не могут подобраться к пострадавшим местам. Рухнувшие дома и плотины, разрушенные хозяйства, затопленные улицы и железнодорожные пути - съемки с беспилотников демонстрируют чудовищную картину в регионе, попавшем под удар стихии.

Из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Бернд", из берегов вышли крупные притоки Рейна - Ар и Мозель, а также небольшие речки. Уровень воды поднялся до рекордных отметок, отрезав от "большой земли" целые деревни, поселки и города. Зачастую там пропала мобильная связь. К утру четверга, 15 июля, 200 тысяч жителей остались без электричества, передает австрийская газета Kronen Zeitung. Некоторые дома буквально смыло течением.

Особенно много разрушений в горном регионе Айфель. Так, в городе Аденау рухнули по меньшей мере шесть домов, в районе Арвайлер, в который он входит, погибли четыре человека. Среди них - 46-летний пожарный, утонувший в среду вечером во время спасательных работ. Спустя несколько часов во время дежурства погиб его 52-летний коллега, реанимировать его не смогли. В Золингене и округе Унна двое жителей погибли в затопленных подвалах. Такая же трагедия произошла в Кельне с 72-летней женщиной и 54-летним мужчиной. Полицейские просят жителей не спускаться туда. Тем временем из-за угрозы прорыва крупной плотины Штайнбахтальсперре началась эвакуация двух населенных пунктов в Северном Рейне-Вестфалии. Ее премьер Армин Лашет, возглавляющий ХДС, срочной вылетел в родной регион. Канцлер Ангела Меркель признала, что "потрясена катастрофой".

Тем временем шесть человек погибли и в Бельгии, где река Весдр вышла из берегов, затопив город Пепинстер в провинции Льеж. Там тоже есть разрушения.