Новости

Синоптик рассказал, когда в Москву придет прохлада 17:50
Имя Петра Мамонова хотят увековечить в Москве 17:50
В Ростове зарегистрирована компания по производству космических спутников 17:47
В Крыму не планируют вводить обязательную вакцинацию для туристов 17:37
В Петербурге дорожники из-за жары выбрали весь лимит на проливку улиц 17:32
Экс-директора ТПП Мордовии осудили за аферу почти на 1 миллион рублей 17:31
Военные стали чаще ходить в самоволки и реже бегать от суда и следствия 17:28
В Петербурге служебная овчарка нашла пропавшего мальчика 17:23
Сотрудницу медцентра в Казани поймали за подделку справок о вакцинации 17:17
ЦИК заверил список одномандатников от "Коммунистов России" 17:16
Украинскому телеканалу назначили проверку за показ советских фильмов 17:13
Международные резервы РФ за неделю выросли на 2,8 млрд долларов 17:12
Нигерия зарегистрировала вакцину "Спутник V" 17:10
Напавший с ножом на пассажиров автобуса в Азове наблюдался у психиатра 17:05
Финляндия разрешит въезд туристам после вакцинации 17:01
ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму от партии "Новые люди" 16:59
Песков: В рамках саммита АТЭС контактов Путина с Байденом не планируется 16:40
В Шереметьево 18 рейсов направили в другие аэропорты из-за затопления 16:35
Консульство РФ выясняет, пострадали ли россияне при наводнении в Германии 16:32
"Газпром экспорт" разочарован решением суда по газопроводу Opal 16:26
В Калужской области произошла массовая драка 16:26
Евкуров проинспектировал белорусские полигоны, где пройдет "Запад-2021" 16:25
Балтийский флот получил новейшие высокоскоростные десантные катера 16:24
В Азове мужчина с ножом напал на трех женщин, одна погибла 16:20
В ГД оценили готовность Европарламента не признавать российские выборы 16:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
15.07.2021 16:32
Рубрика: Власть

Консульство РФ выясняет, пострадали ли россияне при наводнении в Германии

Текст: Екатерина Забродина

Генеральное консульство РФ в Бонне выясняет, есть ли россияне среди тех, кто пострадал в результате масштабных наводнений на западе Германии - в землях Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц, где местные власти объявили чрезвычайное положение. Об этом говорится в экстренном сообщении дипучреждения в Facebook.

Под Туапсе при наводнении погибли пять человек, в том числе дети

Пока информации о том, что кто-то из наших соотечественников попал в беду, у дипломатов нет. Между тем агентство AFP со ссылкой на полицию сообщает уже о 42 погибших, до 70 человек считаются пропавшими без вести. На их поиски брошены полицейские вертолеты. Они также снимают с крыш людей, однако зачастую не могут подобраться к пострадавшим местам. Рухнувшие дома и плотины, разрушенные хозяйства, затопленные улицы и железнодорожные пути - съемки с беспилотников демонстрируют чудовищную картину в регионе, попавшем под удар стихии.

Из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Бернд", из берегов вышли крупные притоки Рейна - Ар и Мозель, а также небольшие речки. Уровень воды поднялся до рекордных отметок, отрезав от "большой земли" целые деревни, поселки и города. Зачастую там пропала мобильная связь. К утру четверга, 15 июля, 200 тысяч жителей остались без электричества, передает австрийская газета Kronen Zeitung. Некоторые дома буквально смыло течением.

Особенно много разрушений в горном регионе Айфель. Так, в городе Аденау рухнули по меньшей мере шесть домов, в районе Арвайлер, в который он входит, погибли четыре человека. Среди них - 46-летний пожарный, утонувший в среду вечером во время спасательных работ. Спустя несколько часов во время дежурства погиб его 52-летний коллега, реанимировать его не смогли. В Золингене и округе Унна двое жителей погибли в затопленных подвалах. Такая же трагедия произошла в Кельне с 72-летней женщиной и 54-летним мужчиной. Полицейские просят жителей не спускаться туда. Тем временем из-за угрозы прорыва крупной плотины Штайнбахтальсперре началась эвакуация двух населенных пунктов в Северном Рейне-Вестфалии. Ее премьер Армин Лашет, возглавляющий ХДС, срочной вылетел в родной регион. Канцлер Ангела Меркель признала, что "потрясена катастрофой".

Тем временем шесть человек погибли и в Бельгии, где река Весдр вышла из берегов, затопив город Пепинстер в провинции Льеж. Там тоже есть разрушения.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Германия Правительство МИД

Главное сегодня

Аэропорт Шереметьево затопило из-за сильного ливня
РФС определится с новым главным тренером сборной до 23 июля
МВД предлагает снизить транспортный налог для добровольно прошедших ТО
Правнук Тютчева, биолог Иван Пигарев умер после ДТП с самокатом
Минпромторг сообщил об отсутствии дефицита соли в магазинах
Путин рассказал о своей статье о российско-украинских отношениях
Совбез РФ предостерег западные страны от новых провокаций у границ России