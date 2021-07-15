Лукашенко произвел назначения в военных ведомствах

Об очередных кадровых перестановках, которые произвел 15 июля президент Беларуси, сообщает пресс-служба главы государства. Речь идет, в частности, о назначении генерал-майора Виктора Лисовского заместителем начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности, освободив его от должности начальника Военной академии Беларуси.

Кроме того, Александр Лукашенко освободил генерал-майора Сергея Куприка от должности заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ и прикомандировал его к государственному секретариату Совета безопасности с оставлением его в кадрах Министерства обороны.

А на освободившуюся должность начальника Военной академии указом белорусского руководителя назначен генерал-майор Геннадий Лепешко. Ранее он занимал пост первого заместителя начальника этого высшего военного заведения, сообщают новостные порталы.