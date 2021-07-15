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15.07.2021 00:41
Рубрика: В мире

Мэр Майами предложил рассмотреть возможность нанесения авиаударов по Кубе

Текст: Максим Макарычев

Мэр Майами договорился до того, что предложил рассмотреть вариант нанесения авиаударов по Кубе, фактически провоцируя президента Байдена на вооруженную агрессию против суверенного государства.

Фото: REUTERS
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Выходец из семьи эмигрантов с Кубы, наживших состояние во время режима проамериканской марионетки Фульхенсио Батиста, Френсис Суарес призвал Вашингтон рассмотреть возможность военных действий "по свержению коммунистического режима на Кубе, даже если это означает нанесение авиаударов". Суарес, чей отец был первым мэром Майами, родившимся на Кубе, заявил в эфире Fox News, что "прямо сейчас следует рассмотреть вопрос о коалиции потенциальных военных действий на Кубе". В качестве примера для подражания это ярый противник революционного режима особо выделил предыдущие военные операции США в Панаме, Косово и Пакистане. Он сыграл на любимой теме главы Белого дома, приведя в качестве примера устранение "морскими котиками" Усамы бен Ладена, когда Байден был вице-президентом США.

"Вы предлагаете авиаудары по Кубе?" - спросила ведущая Fox News Марта МакКаллум. "Я предлагаю, чтобы этот вариант был тем, который необходимо изучить, и его нельзя просто отбросить как вариант, которого нет на столе", - категорично ответил Суарес. Позже он сказал в интервью Miami Herald, что ожидал звонка от президента США и планировал попросить его подумать о военном вмешательстве. Звонка от Байдена мэр-провокатор, мечтающий свергнуть суверенный режим на его несостоявшейся родине, так и не дождался.

Ранее "РГ" сообщала о том, как Майами стал центром организации заговоров и переворотов в Западном полушарии. При поддержке властей и спецслужб США здесь десятилетиями базируются печально известный "Национальный кубино-американский фонд", готовивший десятки диверсионных акций и заговоры с целью устранения Фиделя Кастро и кубинских руководителей, а также "Альфа 66", "Коммандос F-4", "Партия национального демократического единства" (PUND), "Hезависимая и демократическая Куба" (CID) и другие преступные группировки, которые финансируются из бюджета США. Так, за полтора десятка лет на рубеже веков один только "Hациональный кубино-американский фонд" получил от Белого дома свыше 200 миллионов долларов.

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