Международные резервы РФ за неделю выросли на 2,8 млрд долларов

По состоянию на 9 июля международные резервы России составили 593,7 миллиарда долларов, сообщили в Банке России.

Как отметили в регуляторе, за неделю объем резервов увеличился на 2,8 миллиарда долларов, или 0,5%. В сообщении говорится, что это произошло "главным образом в результате повышения цен на золото".

Целевой уровень по международным резервам, то есть высоколиквидным иностранным активам в распоряжении правительства и Банка России, составляет 500 миллиардов долларов.

Кстати, в июле Минфин завершил все конверсионные операции, необходимые для исключения доллара США из Фонда национального благосостояния (ФНБ).