МИД РФ: Запад активизировал работу по очернению российской помощи ЦАР

Запад активизировал усилия по очернению российской помощи странам Африки, в первую очередь Центральноафриканской Республике (ЦАР). Об этом говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном на сайте министерства.

Западным СМИ не дает покоя уверенная нормализация обстановки в стране, пострадавшей из-за столкновений войск ЦАР с бандформированиями. Но сильнее всего Запад возмущает тот факт, что установление мира происходит во многом благодаря российским инструкторам. В МИД напомнили, что россияне находятся там на законных основаниях по просьбе властей страны и с ведома санкционного комитета СБ ООН 2127 по ЦАР, при этом никто из них участия в боевых действиях не принимает.

"Чем быстрее идет процесс урегулирования, тем чудовищней антироссийские фейки, фабрикуемые недобросовестными американскими журналистами", - отмечается в заявлении. По данным МИД, "очередной пропагандистский залп" дала телекомпания CNN, распространившая лживую информацию о якобы преступлениях против мирного населения ЦАР.

Подчеркивается, что убедительных доказательств представлено не было. В МИД назвали этот материал демаршем и очередной попыткой определенных кругов Вашингтона расширить системный вызов России, формируя новые региональные фронты противостояния, теперь уже в Африке.

По мнению дипломатов, среди прочего цель этих усилий - обосновать попытки вмешательства США и их союзников во внутренние дела для смены неугодных им "режимов" под предлогом защиты мирного населения. Эти схемы были опробованы в Сомали, Ираке, Ливии, Сирии и других странах, которые до сих пор приходят в себя после американских "гуманитарных интервенций".

В конце прошлого года сообщалось, что Россия направила инструкторов в ЦАР по просьбе руководства республики. "Россия в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности Центральноафриканской Республики оперативно откликнулась на просьбу ее руководства и направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии. Соответствующее уведомление передано российской стороной в Комитет Совета Безопасности ООН 2127 по санкциям в отношении ЦАР", - отметил в МИД РФ.