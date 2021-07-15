Минтруд предложил продлить дистанционный формат работы служб занятости

В Минтруде предложили продлить до конца года действие "Временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными".

Проект соответствующего постановления представлен на общественное обсуждение. Сами правила были утверждены 8 апреля 2020 года. Суть их в том, что службы занятости перешли на дистанционный формат работы. Человек, оставшийся без работы, подает соответствующее заявление через личный кабинет в базе вакансий "Работа в России" или на портале госуслуг. Центры занятости населения запрашивают необходимую информацию в ПФР. Решение о признании его безработным принимается в течение 11 дней с даты обращения.

По данным Минтруда, уровень общей безработицы в России снизился с 6,4% (такой показатель был в августе 2020 года ) до 5,4% в марте 2021 года. Весной безработными в России были более четырех миллионов человек.