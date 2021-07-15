Минтруд предложил продлить дистанционный формат работы служб занятости

Новости

Что может спровоцировать пигментацию кожи 11:38
Умерла снимавшаяся у Трюффо и Годара актриса и режиссер Марион Сарро 11:37
СМИ: Сборным России по футболу выработают единый стиль игры 11:35
Трутнев поручил ускорить приведение в порядок Магаданского рыбного порта 11:26
Таможня: На Украину незаконно вывезены тонны нефти на 2 млрд рублей 11:23
В Ялте открыли для купания еще девять пострадавших от стихии пляжей 11:22
Прокуратура Москвы прекратила дело женщины, укусившей полицейского в МФЦ 11:20
В Крыму председателя кооператива задержали за продажу приморской земли 11:19
Кабмин утвердил правила субсидирования авиаперевозок на Дальнем Востоке 10:59
Актрису Татьяну Догилеву выписали после коронавирусной пневмонии 10:59
Верховная рада утвердила отставку Авакова с поста главы МВД Украины 10:56
На Кубани исключили выселение из отелей за отказ от вакцинации 10:49
В Забайкалье после схода вагонов с углем завели дело 10:45
Путин: Обновленная Конституция стала достойным ответом на сегодняшние вызовы 10:40
Опрос: Половина россиян поддерживает отставку Черчесова в сборной России 10:36
В Германии из-за сильных дождей пропали без вести 60 человек 10:34
В Москве начались проверки обязательной вакцинации сотрудников 10:28
В Сочи появится вертолетное такси 10:17
На Алтае пропавшего полицейского нашли в сожженной машине 10:16
Российские IT-проекты получат гранты на развитие на сумму 3,8 млрд рублей 10:15
На Урале и в Сибири развернули боевые позиции расчеты С-300 и С-400 10:15
Правительство утвердило Стратегию развития аддитивных технологий 10:15
В Москве ожидается град диаметром до 3 сантиметров 10:13
Турчак: Надо выделить квоты в летних лагерях детям медиков из "красных зон" 10:09
На побережье в Приморье массово погибли птицы 10:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
15.07.2021 11:22
Рубрика: Экономика

Минтруд предложил продлить дистанционный формат работы служб занятости

Текст: Ольга Игнатова
В Минтруде предложили продлить до конца года действие "Временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными".
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Проект соответствующего постановления представлен на общественное обсуждение. Сами правила были утверждены 8 апреля 2020 года. Суть их в том, что службы занятости перешли на дистанционный формат работы. Человек, оставшийся без работы, подает соответствующее заявление через личный кабинет в базе вакансий "Работа в России" или на портале госуслуг. Центры занятости населения запрашивают необходимую информацию в ПФР. Решение о признании его безработным принимается в течение 11 дней с даты обращения.

По данным Минтруда, уровень общей безработицы в России снизился с 6,4% (такой показатель был в августе 2020 года ) до 5,4% в марте 2021 года. Весной безработными в России были более четырех миллионов человек.

Путин: Нужно вернуть показатели безработицы в стране на докризисный уровень
Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд

Главное сегодня

Минпромторг сообщил об отсутствии дефицита соли в магазинах
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Беринговым морем
В Германии из-за сильных дождей пропали без вести 60 человек
Захарова оценила планы США эвакуировать помогавших им афганцев
Синоптик рассказал, когда завершится аномальная жара в России
Каждый пятый ипотечный кредит выдавался по льготной программе
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае