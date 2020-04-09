Мишустин подписал постановление об упрощенном порядке регистрации безработных

"Регистрацией безработных, назначением пособий по безработице, поиском новой работы, направлением на профобучение, как и раньше, будут заниматься центры занятости, но теперь уже в онлайн-режиме", - заявил Мишустин на заседании правительства. Это решение позволит не только помочь людям с трудоустройством, но и защитить их здоровье в условиях распространения коронавируса, считает он.

Совершенствование методов работы с безработными гражданами стало одним из поручений президента для расширения поддержки населения и бизнеса на фоне пандемии новой инфекции. "В самое ближайшее время - до конца этой недели - мы подготовим все необходимые решения", - заверил премьер.

Например, с апреля по июнь пособие по безработице будет выплачиваться на уровне МРОТ - свыше 12 тысяч рублей. "Это коснется тех, кто обратился в службу занятости после 1 марта", - уточнил Михаил Мишустин.