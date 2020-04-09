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09.04.2020 13:25
Рубрика: Власть

Мишустин подписал постановление об упрощенном порядке регистрации безработных

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о введении для безработных граждан временных правил по дистанционной регистрации на бирже труда. Действовать они будут до конца года. Зарегистрироваться можно будет на портале "Работа в России".
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

"Регистрацией безработных, назначением пособий по безработице, поиском новой работы, направлением на профобучение, как и раньше, будут заниматься центры занятости, но теперь уже в онлайн-режиме", - заявил Мишустин на заседании правительства. Это решение позволит не только помочь людям с трудоустройством, но и защитить их здоровье в условиях распространения коронавируса, считает он.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Совершенствование методов работы с безработными гражданами стало одним из поручений президента для расширения поддержки населения и бизнеса на фоне пандемии новой инфекции. "В самое ближайшее время - до конца этой недели - мы подготовим все необходимые решения", - заверил премьер.

Например, с апреля по июнь пособие по безработице будет выплачиваться на уровне МРОТ - свыше 12 тысяч рублей. "Это коснется тех, кто обратился в службу занятости после 1 марта", - уточнил Михаил Мишустин.

Власть Работа власти Экономика Работа Занятость Правительство Председатель Правительства Распространение коронавируса COVID-19 Рынок труда

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