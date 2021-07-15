МВД предлагает поощрять автовладельцев за добровольный техосмотр

МВД предлагает проработать меры, которые будут стимулировать автовладельцев проходить техосмотр в добровольном порядке. Например, предусмотреть снижение ставки транспортного налога или стоимости полиса ОСАГО, сообщает пресс-центр ведомства.

Ведомство выступило с инициативой отменить обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам. Соответствующие предложения направлены в правительство. Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников.

По его словам, проведенный МВД мониторинг доступности для населения услуг по техосмотру транспортных средств показал неготовность действующей системы к реализации новых положений законодательства. В ряде субъектов РФ не выполняются нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра. При этом тарифная политика регионов при формировании стоимости технического осмотра оказывает негативное влияние на ситуацию с развитием рынка данных услуг. Он напомнил, что в соответствии с правилами владелец обязан исключить из эксплуатации технически несправный автомобиль вне зависимости от того, прошел техосмотр или нет.

Согласно правилам, водитель должен убедиться в исправности автомобиля перед выездом и обеспечивать его исправность во время эксплуатации. При этом не важно, есть у него действующая диагностическая карта или нет. Международные обязательства Российской Федерации по допуску к эксплуатации транспортных средств, предусмотренные Венской Конвенцией о дорожном движении от 1968 года, предписывают обязательное проведение периодических техосмотров для автобусов и грузовых автомобилей разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонны, а также прицепов к ним. И, принимая во внимание негативные факторы, МВД России выступило с инициативой отменить обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам. Соответствующие предложения направлены в правительство Российской Федерации.

МВД России полагает возможным проработать меры стимулирования владельцев указанных категорий транспортных средств к добровольному прохождению процедуры технического осмотра. Такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.