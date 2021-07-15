На "Славянском базаре в Витебске" учредили паспорт фестиваля

Государством в государстве уже многие годы с искренней симпатией именуют поклонники "Славянский базар в Витебске". А поскольку официальные паспорта в Беларуси вручают гражданам страны после достижения ими 14 лет, организаторы фестиваля тоже решили с этого года выдавать аналогичный документ "Славянского образца" всем тем, кто отдал этому международному форуму не менее четырнадцати лет.

Во время пресс-конференции директор международного фестиваля Глеб Лапицкий рассказал, что дирекция форума учредила паспорт фестиваля, сообщила БЕЛТА. А первой обладательницей "василькового документа" 15 июля стала заслуженная артистка Беларуси Елена Спиридович, которая много лет отдала этому популярному проекту. "Для меня это стало сюрпризом. Надолго это запомню, как и другое событие. На сцене Летнего амфитеатра Александр Лукашенко вручил мне звание заслуженной артистки Республики Беларусь. Это произошло в день рождения моей мамы, 20 июля. Я заплакала, и не находила слов", - поделилась артистка своими эмоциями.

А между прочим, уточнил Лапицкий на встрече с журналистами, четверть века назад "фестиваль мог уехать в другие страны. Только благодаря решению главы государства "Славянский базар" оставили в Витебске. И вот на 30-м форуме решено учредить паспорт фестиваля", - пояснил он.

Как уже информировал "СОЮЗ", XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходит в этом году с 15 по 18 июля, правда, первые мероприятия стартовали накануне. Восторженно встретили в среду Григорий Лепса на центральной площади Витебска, которая на несколько часов превратилась поюще-танцующий зрительный зал, с восторгом отмечает агентство.

В перерывах между вокальными номерами российский артист часто шутил, проявлял чудеса самоиронии, и воздавал должное белорусскому зрителю, от которого шла мощная энергетическая волна.

Харизма, плюс народное признание, констатируют местные обозреватели, сыграла в пользу этой зажигательной ночи. Прошедший вечером дождь слегка остудил воздух, но не охладил сердца почитателей творчества исполнителя, который сделал фестивальному Витебску сердечный подарок. Зрители, которых не вместила просторная площадь, стояли по периметру и слушали песни, разносившиеся далеко по улицам древнего города.

Кстати, закроется фестиваль по традиции гала-концертом с награждением победителей песенных конкурсов. Жюри взрослого конкурса возглавит народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко, детского - сербский певец Филипп Жмахер, уточняют новостные порталы.