Назван "средний чек" на семейный отдых в России

Россияне в среднем рассчитывают потратить на семейный отпуск 185 тысяч рублей. Об этом заявили в пресс-службе ВТБ.

Аналитики проанализировали, какие цели указывают клиенты банка при оформлении счета "Копилка". По данным банка, общая сумма накоплений россиян на отпуск составляет 2,5 миллиарда рублей.

Заместитель начальника управления "Сбережения" ВТБ Мария Воронина отметила, что в банке фиксируют тренд на повышение финансовой грамотности клиентов, которые "предпочитают заранее откладывать средства на отдых и размещать их в сберегательные инструменты".

Ранее стало известно, что почти половине россиян для недельного отдыха с семьей требуется больше 100 тысяч рублей. при этом более половины опрошенных готовы взять для этого кредит.