Ольга Любимова: Петр Мамонов был бескомпромиссно предан творчеству

Уход из жизни любимого разными поколениями замечательного музыканта, актера, неповторимого Петра Николаевича Мамонова, по словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, стал прискорбной новостью.

"Его богатый внутренний мир и оригинальный взгляд на жизнь воплощались в завораживающие своей энергетикой музыкальные проекты, а роли в кино и театре всегда были искренне и проникновенны", - отметила министр.

По словам Любимовой, Петра Николаевича отличали отзывчивость и доброжелательность. "Он был бескомпромиссно предан творчеству, и как яркий, харизматичный, сильный и человек вовлекал в свою орбиту много интересных людей", - подчеркнула Ольга Любимова и передала родным и близким Мамонова самые глубокие соболезнования.