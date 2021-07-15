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15.07.2021 10:37
Рубрика: Экономика

ПФР начал принимать заявления на выплаты школьникам

Текст: Ольга Игнатова
В четверг стартовал прием заявлений на выплату 10 тысяч рублей к новому учебному году, сообщает Пенсионный фонд России.

Подать заявление россияне могут через портал госуслуг и во всех клиентских службах Пенсионного фонда России. При этом ПФР принимает заявления в любой клиентской службе - независимо от места жительства родителей.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Портал госуслуг начал уведомлять россиян о полагающихся им выплатах

Как отмечают в Пенсионном фонде, сейчас большинство семей уже получили уведомления с портала госуслуг о готовности заявления, автоматически сформированного по данным ведомств. Родителям лишь остается проверить актуальность информации, если необходимо, внести коррективы и отправить заявление в Пенсионный фонд.

Напомним, согласно указу президента России, единовременная выплата предоставляется семьям с детьми, которым шесть лет исполняется не позже 1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет - не раньше 3 июля (первый день после выхода указа о выплате). Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей.

Также выплата полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет и они продолжают получать общее образование. В таких случаях 18 лет должно исполниться 2 июля или раньше. Если 18-летие наступает позже, выплату вместо инвалида смогут оформить родители или законные представители. Они же имеют право получить деньги, если инвалид недееспособен и не может сам подать заявление.

Выплаты начнутся уже с 16 августа. Но заявления на них можно подать до 1 ноября.

Заявления рассматриваются в течение пяти рабочих дней. За это время ПФР должен принять решение о предоставлении выплаты либо отказе в ней. Если будет отказ, то семья получит соответствующее уведомление. При положительном решении деньги будут зачислены на счет в течение трех рабочих дней, но не раньше 16 августа.

Выплаты можно получить не только на карты "Мир", но и на карты других платежных систем. Важно в заявлении указать реквизиты лицевого счета в банке, а не номер карты. Счет при этом должен принадлежать родителю, который подает заявление, а не кому-либо из близких и родственников.

Подробную информацию о новых выплатах можно найти на сайте ПФР.

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