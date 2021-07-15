Правительство утвердило Стратегию развития аддитивных технологий (технологии послойного наращивания и синтеза объектов, широко используются в 3D-печати) на период до 2030 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Программа призвана увеличить объемы отечественного производства конкурентоспособного аддитивного оборудования. Кроме того, развитие подобных технологий поможет в смежным отраслям: основными потребителями оборудования являются сегменты авиастроения, атомной промышленности, медицины, ОПК и других.

Стратегия предполагает рост рынка аддитивных технологий к 2030 году более чем в три раза, а объем производства российских компаний должен увеличиться более чем в семь раз. Долгосрочный рост отрасли должен составить не менее 14% в год.

"Стратегия развития аддитивных технологий окажет существенное влияние на трансформацию облика отечественной промышленности. Успешное внедрение технологий 3D-печати позволяет снизить сроки вывода новых продуктов на рынок в три раза, в полтора - два раза снизить затраты на обработку, и значительно снизить энергетические затраты на ремонт оборудования и издержки производства", - подчеркнул глава Минпромторга Денис Мантуров.

В 2020 году объем российского рынка аддитивных технологий составил 3,5 миллиарда рублей.