Президент Бразилии госпитализирован с икотой

Президент Бразилии Жаир Болсонару снова оказался в больнице. Поводом для госпитализации стала хроническая икота, которая продолжается уже две недели. Из-за этого несколько раз возникали трудности во время бесед и публичных выступлений, сообщает Associated Press.

Утром 14 июля политик обратился за помощью к медикам с жалобой на сильную боль в животе. "Речь не идет о чем-то слишком серьезном", - заявил старший сын Болсонару Флавиу. Он предположил, что проблемы со здоровьем у его отца начались из-за стресса, пищевых привычек и недостатка сна.

Тем временем сразу три источника из окружения главы государства заявили, что состояние Болсонару "вызывает обеспокоенность". "Если бы оно не было тяжелым, то не потребовалось бы второпях перевозить его в Сан-Паулу", - сказал человек, часто контактирующий с политиком. В клинике "Альберт Эйнштейн" президент Бразилии пробудет три дня, возможно, потребуется операция, пишет ТАСС.