Разин рассказал о реакции Пугачевой на смерть бывшего мужа от COVID

Создатель "Ласкового мая" Андрей Разин рассказал о реакции Аллы Пугачевой на новость о смерти своего бывшего мужа, режиссера Александра Стефановича.

По предварительным данным, Стефанович скончался от последствий заражения коронавирусной инфекцией.

Как продюсер отметил в беседе с NEWS.ru, если кто-то сейчас подумал, что Примадонна "рада смерти Стефановича в связи с тем, что теперь он больше не будет рассказывать на ток-шоу подробности их личной жизни" - такой наблюдатель "глубоко заблуждается".

Разин знает: Алла Борисовна "сочувствует, жалеет, но она не радуется". Потому что Алла Борисовна - "хороший, порядочный человек", пояснил музыкант.

Продюсер припомнил, что близко знаком с Пугачевой с 1985 года - их первая встреча состоялась на записи "Утренней почты". И примерно в то же время Разин познакомился со Стефановичем, которого "перестал уважать" после развода с певицей.