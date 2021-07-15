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Разин рассказал о реакции Пугачевой на смерть бывшего мужа от COVID

Новости
    15.07.2021, 14:11
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Создатель "Ласкового мая" Андрей Разин рассказал о реакции Аллы Пугачевой на новость о смерти своего бывшего мужа, режиссера Александра Стефановича.

Фото: AP Photo/Chris Pizzello/Invision
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По предварительным данным, Стефанович скончался от последствий заражения коронавирусной инфекцией.

Как продюсер отметил в беседе с NEWS.ru, если кто-то сейчас подумал, что Примадонна "рада смерти Стефановича в связи с тем, что теперь он больше не будет рассказывать на ток-шоу подробности их личной жизни" - такой наблюдатель "глубоко заблуждается".

Разин знает: Алла Борисовна "сочувствует, жалеет, но она не радуется". Потому что Алла Борисовна - "хороший, порядочный человек", пояснил музыкант.

Продюсер припомнил, что близко знаком с Пугачевой с 1985 года - их первая встреча состоялась на записи "Утренней почты". И примерно в то же время Разин познакомился со Стефановичем, которого "перестал уважать" после развода с певицей.

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