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15.07.2021 16:16
Рубрика: Экономика

Названы самые высокооплачиваемые специальности в строительстве

Текст: Софья Никифорова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Промышленные альпинисты и монтажники окон ПВХ возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых строительных специальностей в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом говорится в исследовании сервиса Superjob.

Фото: Istock
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Промышленные альпинисты занимают первое место по размер зарплаты в обоих городах - 180 и 170 тысяч рублей соответственно. На втором - монтажники окон ПВХ (160 и 150 тысяч рублей), на третьем. Тройку самых высокооплачиваемых специальностей замкнули каменщик, монолитчик, плиточник, электрогазосварщик и электромонтажник (150 и 140 тысяч рублей).

Кроме того, плиточники лидируют и по динамике роста зарплат за год: 42,9% в Москве и 38,5% - в Санкт-Петербурге.

Ранее Росстат опубликовал результаты исследования, согласно которому большинство россиян оценивают необходимый минимальный доход в 60,9 тысячи рублей.

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