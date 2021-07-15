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15.07.2021 16:05
Рубрика: Происшествия

Прокурор в суде попросил для Майкла Калви шесть лет условно

Текст: Иван Егоров
Во время прений сторон в четверг в Мещанском суде столицы гособвинитель попросил суд приговорить к шести годам лишения свободы условно основателя фонда Baring Vostok, американского инвестора Майкла Калви.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Калви и других фигурантов дела обвиняют в растрате 2,5 млрд рублей банка "Восточный" путем выдачи невозвратного кредита "Первому коллекторскому бюро". При этом остальным фигурантам прокурор также попросил назначить условные сроки. Партнеру фонда французскому гражданину Филиппу Дельпалю гособвинение попросило пять лет условно. Директору фонда по инвестициям Ивану Зюзину - 5,5 лет, еще одному партнеру фонда Вагану Абгаряну - пять лет, бывшему управляющему банка Александру Цакунову и директору ПКБ Максиму Владимирову - по 4,5 года. Бывшему директору банка "Восточный" Александру Кордичеву прокурор попросил - четыре года колонии условно.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Как считает следствие, Калви с топ-менеджером Baring Vostok французом Филиппом Дельпалем и иными неустановленными лицами убедили акционеров "Восточного" поддержать соглашение об отступном, по которому вместо возврата 2,5 миллиарда рублей долга банку было передано 59,9 процента акций компании International Financial Technology Group, которые реально почти ничего не стоили.

Сам Калви заявил в суде о своей невиновности. По его мнению, уголовное дело против него связано с бизнес-конфликтом. Американский инвестор заявил суду, что сделка по продаже акций была прозрачной, и предложил продать спорный пакет на рынке, чтобы подтвердить его реальную стоимость. В своем последнем слове в четверг Майкл Калви попросил суд прекратить дело в отношении него других подсудимых и вынести оправдательный приговор

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