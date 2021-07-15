В Шереметьево 18 рейсов направили в другие аэропорты из-за затопления

Часть летевших в международный аэропорт Шереметьево самолетов 15 июля пришлось перенаправить в другие города или столичные авиагавани. По данным онлайн-табло на сайте "Шереметьево", всего были перенаправлены 18 рейсов, однако информация периодически обновляется.

В частности, по данным онлайн-табло, самолет из Саранска отправили в аэропорт "Внуково", а рейс из Геленджика в Нижний Новгород. Рейс из Парижа отправлен в Хельсинки.

По остальным перенаправленным рейсам картина похожа - их отправили либо в другие аэропорты столичного авиаузла, либо в другие города. При этом много и самолетов, которые все же совершили посадку в Шереметьево. Также из табло ясно, что многие рейсы на прилет и вылет задерживаются.

Ранее сообщалось, что часть территории Шереметьево оказалась затоплена из-за проливных дождей. Самолеты стояли в воде на летном поле.