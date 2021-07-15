Аэропорт Шереметьево затопило из-за сильного ливня

Из-за обрушившегося на Москву и Подмосковье проливного дождя оказалась затоплена часть территории международного аэропорта "Шереметьево" - очевидцы в соцсетях публикуют видео, на которых видно стоящие в воде самолеты на летном поле.

Подтвердил эту информацию и источник в экстренных службах ТАСС. "Около десяти улиц и дорог подтоплены из-за ливня в Москве. Кроме того, местами подтоплена территория аэропорта Шереметьево, самолеты стоят в воде", - цитирует его агентство.

Также сильный ветер повалил около 20 деревьев городе, некоторые из них упали на припаркованные поблизости автомобили. В одном из столичных районов дерево рухнуло на детскую площадку. Информации о пострадавших при этом не поступало.

Ранее было опубликовано видео смерча в подмосковных Мытищах. На записи видно, что пылевой столб крутится рядом с домами. Его высота составляет несколько десятков метров. Очевидцы говорят, что столб продержался в воздухе всего пару минут, а потом исчез.