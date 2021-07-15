Как общепиту Приамурья удается развиваться в условиях пандемии

Заведения общественного питания в Амурской области в своей массе непросто пережили ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Но некоторые предприниматели сумели в сложившейся ситуации увидеть не сложности, а возможности.

Легче всего пережили коронавирусные ограничения те заведения, в которых была налажена доставка и работа навынос. Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Житель Свободного Владислав Иванов держит кофейню - объект, которому по определению сложно выжить в условиях локдауна. Напомним, в прошлом году в течение нескольких месяцев амурский общепит мог работать только на доставку и навынос. А кофейне разжиться на этом трудно.

- Средний чек достаточно низкий, - объясняет Владислав. - Сравните: или вы заказываете еду на две тысячи рублей плюс 100 рублей за то, что ее вам привезут, или кофе и пирожное за 250 рублей с той же стоимостью доставки. Понятно, что на таких условиях нашу продукцию мало кому захочется получить на дом, это не блюда китайской кухни, суши или пицца. Да и нам невыгодно.

В самые сложные месяцы выручка заведения падала на 70 - 80 процентов. В то же время продажа навынос шла неплохо - заказы выдавали клиентам просто через окно. Во время локдауна была и неделя послаблений, когда общепиту разрешили принимать посетителей. Как рассказал владелец кофейни, поток людей хлынул - за счет чего сразу удалось заработать на зарплату персоналу.

- В какой-то момент "закрыли" нашу основную клиентскую базу - работников газоперерабатывающего завода. Мы думали, что сразу почувствуем максимальное снижение потока. Но оказалось, что за время работы мы приучили горожан ходить в кофейню, и в итоге "просели" не так сильно, как опасались, - поделился предприниматель.

Несмотря на то что заболеваемость коронавирусом опять растет (еще весной в Амурской области регистрировалось не более 20 случаев ежедневно, а теперь - около 100) и вполне реально введение новых ограничений, Владислав собирается открыть еще одну кофейню.

- На месте нельзя сидеть, - утверждает он. - Пандемия же не на всю жизнь. Я думаю, скоро все привьются, и будем дальше жить.

Предприниматель из Тынды Людмила Ли на начало пандемии руководила одним заведением общепита - кафе китайской кухни. А в разгар - открыла еще и кофейню.

- Я, возможно, не так сильно пострадала. Мои точки рассчитаны именно на питание, - замечает Людмила. - Люди приходят просто поесть: здесь нет алкоголя, танцев и других развлечений. Поэтому для меня не было проблемы в том, что нам на несколько месяцев запретили принимать посетителей. Мы работали только навынос.

Большая проблема для Благовещенска - вакцинация поваров-китайцев. Иностранных граждан бесплатно не прививают: у них нет ОМС

Предпринимательница говорит, что именно таким предприятиям проще выживать. Заведениям, куда приходят отдохнуть и потанцевать, пришлось нелегко - они потеряли часть клиентской базы. Кроме того, у больших ресторанов или ночных клубов соответствующий штат, которому надо платить, немалые затраты на коммуналку и аренду помещений. Сейчас локдауна нет, но, например, для ночных клубов в Амурской области с середины июня введено ограничение: они могут быть открыты для посетителей только с 7 до 23 часов.

Между тем не обошлось без проблем и в заведениях китайской кухни. Причем с продуктами трудностей не было: если людям передвигаться через границу РФ - КНР стало непросто, то грузы шли практически бесперебойно. А вот на кадрах пандемия отозвалась. В Амурской области в китайских кафе обычно работают граждане Поднебесной. Повар из заведения Людмилы Ли приехал из приграничного Хэйхэ, который напротив Благовещенска. Раз в несколько месяцев он обычно ненадолго возвращался на родину - на это время его заменяли другие повара (не обязательно иностранцы). Но с начала распространения коронавируса такой возможности не было, китаец все это время остается в Тынде. А в других заведениях повара-китайцы уехали. Персонала для общепита в Амурской области не хватает и в обычное время, что уж говорить про пандемийное. Зарплата в этой сфере невысока: по данным статистики, чуть больше 30 тысяч рублей при среднемесячной начисленной заработной плате в регионе в 57 тысяч. За сложный 2020 год отрасль серьезно потеряла в численности работников. Но в январе-апреле 2021-го показатель даже превысил уровень 2019-го.

Серьезная проблема - вакцинация иностранных граждан.

- Когда в Благовещенске появилась вакцина, первыми вопрос о возможности привиться мне задали мои китайские повара, - говорит руководитель Амурской федерации рестораторов и отельеров, владелец заведения китайской кухни в столице области Татьяна Гудзовская.

Но выяснилось, что иностранным гражданам бесплатной вакцины не полагается - у них нет полиса ОМС. Пока работодатель пыталась решить проблему, повара заболели. К счастью, госпитализации не потребовалось (в противном случае это обошлось бы нанимателю в 12 тысяч руб­лей в сутки за человека). На время лечения пришлось закрыть кафе, потому что заменить иностранцев оказалось некем.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в Амурской области Бориса Белобородова, для представителей сферы общепита локдаун стал кошмаром, повторения которого они бы не хотели. Очевидно, что вакцинация - способ сохранить бизнес.

- Многие предприниматели привились сами и собственным примером убеждают прививаться своих работников, - отмечает Белобородов.

Амурский общепит, несмотря на все испытания пандемии, восстанавливается. Об этом свидетельствуют и данные регионального статистического ведомства за январь-май текущего года. В первые пять месяцев нынешнего года оборот предприятий общественного питания увеличился на 19,8 процента по сравнению с тем же периодом 2020-го. Количество официально зарегистрированных предприятий за январь-апрель немного превышает число ликвидированных.