Остров. Совсем необязательно оглядываться кругом и вокруг видеть океан, чтобы понять, что ты на острове. Здесь другой климат, другая растительность, другой воздух, другие люди и звери (а также рыбы и морские гады, кстати, очень вкусные!).

Но - по порядку.

На Сахалин начали летать чартеры - самолеты, нанятые туристическим оператором. Такие рейсы дешевле регулярных. То есть туристы на Сахалин полетят. Полетел и я, с первым рейсом, в качестве "журналиста-первопроходца".

Горный воздух - Москвы отсюда не видать, но вид на Южно-Сахалинск открывается прекрасный. Фото: Сергей Михеев/РГ

Прибытию радовались все - и пассажиры, отсидевшие долгие 8 часов (как-никак через всю страну летели), и работники местного аэродрома, приветственно окатившие московский самолет из брандспойта пожарного автомобиля - это летная традиция с красивым названием "водяная арка".

Представители семейства орлиных выглядят впечатляюще, как и ландшафты, среди которых они живут. Фото: Сергей Михеев/РГ

Южно-Сахалинск в отличие от большинства приморских городов построен не на берегу, а в середине острова - под прикрытием сопок. Климат тут - ух! С одной стороны холодное Охотское море, а с другой - теплое цусимское течение из Японского моря. А 600-метровые сопки (в моем равнинном понимании - настоящие горы) надежно защищают город от сюрпризов погоды. С Горного воздуха, так называется местный горнолыжный курорт, открывается прекрасный вид на город - даже без лыж прокатиться по канатной дороге (а их на горе целая сеть, с открытыми креслами и закрытыми кабинами) - это как бесшумный полет - удовольствие!

Холмский перевал - вид с коптера показывает, какой масштабной была битва на этой земле. Фото: Сергей Михеев/РГ

Великий подвиг нашего народа - победа во Второй мировой. И следов той войны в этих удаленных от основных троп землях осталось немало. В часе езды на автомобиле можно увидеть, например, Холмский перевал, где находится братская могила советских воинов, которые ценой своей жизни в августе 1945-го добились освобождения Южного Сахалина. На месте их захоронения установлена 7-метровая стела, символизирующая морскую волну, на гребне которой установлено 76-миллиметровое орудие. Рядом - заброшенный японский аэродром. Встретить в лесу капонир для орудия или капитальную землянку с металлическим люком - запросто. Бетонный ДОТ с крупными иероглифами в бетоне по направлению стрельбы - японский. Так и представляется в смотровой щели взгляд самурая, готового биться насмерть. А парк "Россия - моя история" завораживает панорамой, позволяющей в буквальном смысле прикоснуться к тем событиям. По полям и сопкам, по местам боев мы съездили с сахалинским краеведом, археологом, этнографом и историком Игорем Самариным на его джипе, было очень интересно!

"Дай краба" - шуточный синоним рукопожатия на Сахалине воспринимается буквально - краба дают. Краб вкусен! Фото: Сергей Михеев/РГ

Попутно заехали на Слепиковский маяк - он действующий, подает сигналы и обслуживается смотрителем. На Сахалине маяков десятки - действующие и заброшенные, труднодоступные и не очень. И символом Сахалина тоже является маяк - Анива, его изображение растиражировано на открытках. Действительно впечатляет. Это заброшенный маяк (архитектор Синобу Миура, 1939 г.) на небольшой скале Сивучья. С 1990 года постоянных работников на маяке нет, он был переоборудован в атомный на РИТЭГах и работал автономно до 2006 года, после чего изотопные установки были сняты, а маяк был заброшен и, увы, разграблен мародерами. Несмотря на сильные разрушения, маяк сохраняет красоту и его интенсивно посещают туристы на частных судах. Наземного пути к маяку нет.

Лиса нам встретилась на одной из стоянок — вышла с нами попрощаться. Фото: Сергей Михеев/РГ

Почти везде на природе можно видеть диких животных - крупных представителей семейства орлиных, нерп, касаток, лис.

Местами на берегу можно найти янтарь - вода вымывает его из угольных пластов. Ювелирной ценности эти мелкие кусочки не имеют, но искать их довольно азартно.

Маяк Анива очень красив, и труднодоступность добавляет романтики этому месту. Фото: Сергей Михеев/РГ

Крабы - очень вкусные! Продаются даже на рынках, причем уже вареными - разламывай и ешь! Осьминог, кальмар, гребешок - стоит попробовать в ресторане. А рыба - это вообще вопрос свежести - чем ближе к месту вылова, тем лучше.

Хорошо на острове? Да!

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