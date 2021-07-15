Песков: Региональный авиапарк остро нуждается в обновлении

Отечественный парк региональных самолетов остро нуждается в обновлении во избежание катастроф, заявил на брифинге 15 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ответ на просьбу прокомментировать публикации СМИ, в которых говорится, что половина авиационного парка находится в изношенном состоянии, что становится причиной авиакатастроф, пресс-секретарь главы государства подтвердил наличие серьезной проблемы.

"Действительно, здесь есть правда, Конечно, парк региональных авиакомпаний весьма и весьма старый, и здесь как раз налицо острая потребность в новых машинах. Это действительно так", - сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что специальная комиссия выясняет причины авиакатастрофы самолета Ан-26 на Камчатке.

Самолет Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, потерпел крушение 6 июля. На борту находились 28 человек. Никто из них не выжил. В кратчайшие сроки провести генетическую экспертизу погибших в катастрофе с Ан-26 на Камчатке поручило министерство здравоохранения РФ.