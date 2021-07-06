Новости

Российская команда "КАМАЗ-мастер" выиграла ралли "Шелковый путь" 13:47
Юлия Снигирь показала первые фото со съемок фильма "Воланд" 13:40
Памфилова: Муниципальный фильтр отсеивает фриков 13:38
В МЧС сообщили номер "горячей линии" в связи с крушением Ан-26 на Камчатке 13:36
Мишустин: Кабмин выделит средства на строительство дорог в Томской области 13:35
Нацпроект "Наука и университеты" дополнят программой "Стартап как диплом" 13:35
На Камчатке назвали возможную причину крушения Ан-26 13:25
ФАС: Предпосылок для роста цен на жизненно важные лекарства нет 13:25
Испанию захватили дикие кабаны 13:25
На Урале жителям подтопленных домов выплатят материальную помощь 13:25
Алексей Учитель снимет фильм о Дмитрии Шостаковиче 13:22
Сенатор предложил ограничить выдачу льготных ипотечных кредитов 13:19
На Камчатке найдены обломки пропавшего самолета Ан-26 13:19
Когда можно привиться от гриппа после вакцинации от COVID-19 13:15
Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса за вакцинацию 13:11
Потерпевший крушение на Камчатке Ан-26 обнаружен, погибли все 28 человек 13:08
К Международному конгрессу математиков выпустят специальную монету 13:01
Доля контрафактного цемента сократилась вдвое 12:57
"Крайне тяжелое": жена Петра Мамонова о его состоянии 12:54
МИД РФ: Устраивающие провокации в Черном море страны "получат по носу" 12:46
Отказ от импортной строительной техники даст 8,8 млрд рублей налогов 12:45
В Стамбуле умер актер и режиссер Картал Тибет 12:45
Мишустин: Кабмин направит около 36 млрд рублей на развитие инженерных школ 12:42
Монгольские спецназовцы получат новые бронеавтомобили и боевые багги 12:38
В Москве отметили День независимости Венесуэлы 12:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не "сгореть на работе"
Как не "сгореть на работе"
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Италия - Испания. Онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020
Италия - Испания. Онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020
06.07.2021 13:25
Рубрика: Происшествия

На Камчатке назвали возможную причину крушения Ан-26

Пассажирский самолет Ан-26 вероятно врезался в береговую скалу из-за сильного бокового ветра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора камчатского авиационного предприятия.

Фото: МЧС России/ТАСС
На Камчатке найдены обломки пропавшего самолета Ан-26

По его словам, крушение могло произойти из-за плохих метеоусловий, которые спровоцировали столкновение с береговыми скалами. Об этом также говорит разброс обломков - часть из них нашли на берегу, а часть попала в море. Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота, с воздуха одна часть фюзеляжа была обнаружена на склоне сопки Пятибратка, а вторая - в море, в четырех километрах от берега.

Источник "Интерфакс" в экстренных службах также сообщает, что в районе крушения были очень сложные метеоусловия и низкая видимость. Это и могло послужить причиной катастрофы. В то же время губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил агентству, что самолетом управлял опытный экипаж, а потому любые версии преждевременны.

Напомним, пассажирский самолет Ан-26, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, при подлете к пункту назначения пропал с радаров и перестал выходить на связь. Посадка на аэродром должна была осуществляться со стороны моря, а потому к предполагаемому месту крушения выдвинулись воздушные, наземные и морские силы. На борту судна находились 22 пассажира и шесть членов экипажа.

Поиски тел продолжаются. Тот факт, что часть обломков упала в Охотское море, сильно затрудняет поисковую операцию.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Авиакатастрофы РГ-Видео

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
В 2024 году средний размер пенсии в России превысит 20 тысяч рублей
Индекс Мосбиржи обновил исторический рекорд
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней и ветра
Против отбывающего наказание экс-губернатора Белых возбудили новое дело
Верховный суд: тайное снятие денег с чужой карты считается крупной кражей
ФСБ задержала главу татарстанского звена "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"