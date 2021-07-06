На Камчатке назвали возможную причину крушения Ан-26

Пассажирский самолет Ан-26 вероятно врезался в береговую скалу из-за сильного бокового ветра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора камчатского авиационного предприятия.

По его словам, крушение могло произойти из-за плохих метеоусловий, которые спровоцировали столкновение с береговыми скалами. Об этом также говорит разброс обломков - часть из них нашли на берегу, а часть попала в море. Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота, с воздуха одна часть фюзеляжа была обнаружена на склоне сопки Пятибратка, а вторая - в море, в четырех километрах от берега.

Источник "Интерфакс" в экстренных службах также сообщает, что в районе крушения были очень сложные метеоусловия и низкая видимость. Это и могло послужить причиной катастрофы. В то же время губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил агентству, что самолетом управлял опытный экипаж, а потому любые версии преждевременны.

Напомним, пассажирский самолет Ан-26, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, при подлете к пункту назначения пропал с радаров и перестал выходить на связь. Посадка на аэродром должна была осуществляться со стороны моря, а потому к предполагаемому месту крушения выдвинулись воздушные, наземные и морские силы. На борту судна находились 22 пассажира и шесть членов экипажа.

Поиски тел продолжаются. Тот факт, что часть обломков упала в Охотское море, сильно затрудняет поисковую операцию.