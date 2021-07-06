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06.07.2021 09:46
Рубрика: Происшествия

Опубликован список пассажиров пропавшего на Камчатке Ан-26

Текст: Юлия Гарднер

Правительство Камчатского края опубликовало список людей, находившихся на борту пропавшего в крае Ан-26.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
На борту пропавшего Ан-26 находилась глава Паланы

По уточненным данным, из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана летели 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе ребенок 2014 года рождения.

Самолет вылетел из аэропорта Елизова сегодня в 12:57 по местному времени. В аэропорту он должен был приземлиться в 15:05, однако в назначенное время не прибыл. Связь с экипажем пропала в девяти километрах от населенного пункта, когда Ан-26 должен был совершать маневр перед заходом на посадку.

Известно, что судно принадлежит Камчатскому авиационному предприятию, имеет действующий сертификат летной годности, пилоты и бортпроводники прошли предрейсовый осмотр.

Сейчас ведутся поиски воздушного судна, расследуется уголовное дело. МЧС открыло "горячую линию" для родственников.

Список находившихся на борту:

Широкова Мария Витальевна

Андрейкин Александр Николаевич

Андрейкина Ольга Леонтьевна

Кудашкин Михаил Вячеславович

Майорова Татьяна Евгеньевна

Хвалеева А.

Лисичкина Алена Олеговна

Левицкий Евгений Михайлович

Тищенко Артем Вячеславович

Устинова Ольга Анатольевна

Поникарова Екатерина Валерьевна

Попель Анастасия Александровна

Суровцева Юлия Борисовна

Мохирева Ольга Петровна

Аяни Петр Григорьевич

Нестерук Евгений Александрович

Сивак Иван Витальевич

Столяров Юрий Федорович

Нестерова Мария Максимовна

Бояршин Сергей Вячеславович

Лаптев Константин Алексеевич

Каримулин Александр Анатольевич

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