МЧС открыло "горячую линию" после пропажи Ан-26 на Камчатке

"Горячую линию" после исчезновения самолета Ан-26 открыли в Камчатском крае. Она запущена при администрации поселка Палана, сообщили ТАСС в региональном Главке МЧС.

Узнать нужную информацию можно по номеру 8-415-33-14-52. Кроме того, работает телефон доверия камчатского ГУ МЧС России 8-415-230-10-99.

Ан-26 с 23 пассажирами и шестью членами экипажа на борту не вышел на связь сегодня в назначенное время. Борт направлялся из краевого центра в поселок Палана.

К предполагаемому месту пропажи самолета выдвинулась наземная группировка спасателей. В поисках в заливе Шелихова, куда мог упасть Ан-26, поиски ведут корабли.

По факту ЧП Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело.