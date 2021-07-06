Пропавший на Камчатке Ан-26 был технически исправен

Генеральный директор АО "Камчатское авиапредприятие" Алексей Храбров, которому принадлежит пропавший самолет Ан-26, сообщил, что воздушное судно было технически исправно.

"Он был выпущен в соответствии с правилами и требованиями руководящих документов, в полном соответствии с требованиями норм безопасности", - рассказал Храбров "Интерфаксу".

Напомним, что Ан-26 следовал из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Ближе к концу полета он перестал выходить на связь. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе, девочка 2014 года рождения.

По информации Росавиации, самолету пришлось совершать посадку в сложных условиях.

"Метеоусловия характеризовались наличием в окрестности аэропорта тумана, разорванной облачности с нижней кромкой 300 метров и сплошной облачности на высоте 720 метров, расположенные в районе горы закрыты облачностью", - заявили представители ведомства.

К поискам пропавшего самолета привлечены сотрудники аэропорта Палана, Камчатского авиапредприятия, МЧС России, МВД России и Тихоокеанского флота.

"Задействованы самолет Ан-26 и вертолет Ми-8, еще три вертолета идут в помощь на поиски", - сказал заявил Алексей Храбров.

В обстоятельствах случившегося разбирается специальная комиссия под руководством министра транспорта РФ Виталия Савельева с участием представителей федеральных органов. Транспортная прокуратура организовала проверку по факту ЧП. Следователи завели уголовное дело.