Пропавший на Камчатке Ан-26 имел сертификат летной годности

Пассажирский самолет Ан-26, который пропал сегодня на Камчатке, имел сертификат летной годности.

Как рассказали в региональном минтрансе, воздушное судно 1982 года выпуска принадлежит Камчатскому авиационному предприятию. Экипаж прошел предрейсовый осмотр.

Рейс Петропавловск-Камчатский - Палана должен был приземлиться в пункте назначения сегодня в 15:05 по местному времени. Однако в аэропорту не появился, и на связь в назначенное время не вышел.

На борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе ребенок 2014 года рождения. Сейчас ведутся наземные поиски самолета. Возбуждено уголовное дело. МЧС открыло "горячую линию".