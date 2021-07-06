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06.07.2021 09:15
Рубрика: Происшествия

На борту пропавшего Ан-26 находилась глава Паланы

Текст: Юлия Гарднер

Глава поселка Палана Ольга Мохирева находилась на борту пропавшего на Камчатке самолета Ан-26. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краевого правительства.

На Камчатке завели уголовное дело после потери связи с Ан-26

Палана - административный центр Корякского района на западном побережье полуострова. Именно туда направлялся рейс из Петропавловска-Камчатского. По предварительным данным, на борту находились 23 пассажира и шесть членов экипажа.

Ан-26 не вышел на связь сегодня в назначенное время, примерно в десяти километрах от аэропорта Паланы. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Проверку проводит прокуратура. Самолет ищут.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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