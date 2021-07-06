На борту пропавшего Ан-26 находилась глава Паланы

Глава поселка Палана Ольга Мохирева находилась на борту пропавшего на Камчатке самолета Ан-26. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Палана - административный центр Корякского района на западном побережье полуострова. Именно туда направлялся рейс из Петропавловска-Камчатского. По предварительным данным, на борту находились 23 пассажира и шесть членов экипажа.

Ан-26 не вышел на связь сегодня в назначенное время, примерно в десяти километрах от аэропорта Паланы. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Проверку проводит прокуратура. Самолет ищут.