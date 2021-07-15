В Бурятии задержали подозреваемого в убийстве годовалого ребенка

Правоохранители задержали 36-летнего жителя Республики Бурятия, подозреваемого в убийстве годовалого ребенка. Это сожитель бабушки погибшего мальчика, сообщил сегодня региональный главк Следственного комитета.

Задержание прошло в рамках расследования уголовного дела, которое СК возбудил после обнаружения тела ребенка с множеством колото-резаных ран. Как рассказали сыщики, 14 июля жительница села Ильинка привезла сына к его бабушке и попросила присмотреть за ним. Вечером мать вернулась, покормила малыша, причем заметила, что бабушка и ее сожитель пьяны. Тем не менее женщина вновь уехала. Через полтора часа бабушка сообщила в правоохранительные органы о смерти ребенка.

Как полагают следователи, нетрезвый сожитель, употребляющий алкоголь уже не первый день, по неизвестным пока причинам взял нож и убил малолетнего. На одежде и под ногтями подозреваемого обнаружена кровь. Ее образцы переданы на геномное исследование.

Сейчас следователи допрашивают задержанного, а позже ему предстоит пройти психофизиологическое исследование на "детекторе лжи". Председатель СК РФ взял расследование на контроль.