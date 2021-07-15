В Забайкалье после схода вагонов с углем завели дело

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело после схода вагонов двух грузовых поездов. Расследование ведется по двум статьям - о халатности и нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Следователи выяснили, что ЧП произошло 15 июля примерно в час ночи. На перегоне между станциями Нанагры - Урюм в Могочинском районе сошли с рельсов несколько вагонов. Они зацепили грузовой поезд, который шел по встречному пути. В результате опрокинулись 35 вагонов с углем и несколько платформ с контейнерами. Люди при этом не пострадали.

Ранее сообщалось, что причиной происшествия стал размыв железнодорожного полотна после сильного дождя.

Сейчас на месте работают около 500 человек и два восстановительных состава. Специалистам предстоит отремонтировать 350 метров пути и электрическую опору. Из-за аварии задержаны четыре поезда дальнего следования.