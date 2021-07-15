Почему селекторы АКПП стали такими маленькими

Еще несколько лет назад на новых автомобилях селектор автоматической коробки передач был внушительных размеров. Двигать его приходилось с некоторым усилием, а водители часто использовали его как подставку для отдыха руки.

Сейчас все изменилось. Селектор стал напоминать некую кнопку или манипулятор от компьютерной приставки. Для чего производители пришли к такому решению?

Исторически сложились два типа селекторов АКПП. На американских моделях он крепился под рулевым колесом, что высвобождало место между водителем и пассажиром. Это давало возможность разместить впереди еще одно место.

Однако такое решение имело свои недостатки, пишет aif.ru. Селектор в районе руля можно было нечаянно задеть во время активного руления и сменить режим на нейтраль или на задний ход. А это чревато повреждением трансмиссии.

Европейцы сразу стали ставить селектор между передними сиденьями. Компактные французские и немецкие машины даже при всем желании не вместили бы еще одно место для пассажира спереди. Кроме того, такое расположение рукоятки заметно удешевляло конструкцию.

Со временем требования безопасности ужесточились, поэтому третье сиденье спереди ставить перестали. Поэтому большинство автоконцернов перешли на европейскую схему расположения селектора.

Однако этот вариант тоже имеет свои недостатки. Селектор связан с коробкой передач через тросик, внутри трансмиссии есть свой рычаг переключения. На него ставится фиксатор, исключающий случайные нажатия. Открывает его реле, которое активизируется при нажатии тормоза. Если перегорел предохранитель, то реле обесточивается, коробка встает. Если соединительный тросик закисает или подмерзает, переключать передачи становится сложно.

Современные производители делают ставку на полностью электронные селекторы. Вначале некое подобие джойстиков появилось на BMW и Land Rover. Затем круглая шайба, похожая на ручку стиральной машине, появилась на некоторых моделях Land Rover и Jaguar. На новой Volvo XC60 селектор сжался до клавиши размером не больше спичечного коробка.

По сравнению с предыдущим поколением АККП эти селекторы значительно надежнее, поскольку не имеют трущихся механизмов. Они занимают мало места, поэтому пространство между передними сиденьями отдано всецело для комфорта водителя. Обычно там находится удобный органайзер с массой полезных функций.

Электронный селектор защищен от случайного переключения на задний ход. Электроника такие касания просто игнорирует. Если водитель остановился, открыл дверь и вышел из машины, режим паркинга активируется сам.

Главная проблема электроники - ее нельзя топить. Если при проезде брода сюда попадет много влаги, то селектор начнет ошибаться. Это касается не только коробки передач, но и других электронных элементов управления.