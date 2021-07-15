В Саратовской области нашли мать, выбросившую ребенка в пакете

В городе Энгельсе установили личность матери, выбросившей на улицу пакет с живым новорожденным ребенком. На допросе женщина заявила, что специально оставила малыша в людном месте, чтобы его поскорее нашли. Об этом сообщил Следственный комитет по региону.

Как уже писала "РГ", пакет с новорожденным мальчиком был найден утром 9 июля неподалеку от дома по проспекту Фридриха Энгельса. Проходившая мимо женщина услышала детский плач и пошла на голос. О своей находке горожанка сообщила в службу 112. Сейчас малыш находится в больнице, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

По данному факту расследуется уголовное дело по части 3 статьи 30 - статьи 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).

На допросе подозреваемая - 35-летняя жительница Энгельса - пояснила, что родила мальчика рано утром в своей квартире. За медицинской помощью фигурантка, у которой уже имелись несовершеннолетние дети, не обращалась. Не желая обременять себя заботами о воспитании еще одного ребенка, женщина решила избавиться от него. Завернув младенца в плед, она вынесла его на улицу и оставила там. Мать заявила следователям, что раскаивается в содеянном.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Кроме того, следователям предстоит проверить условия жизни и воспитания ее детей, а также дать правовую оценку работе органов профилактики в части контроля за этой семьей.