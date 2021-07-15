Как Омск освобождают от самовольных построек

В Омске началась очередная кампания по сносу нелегально установленных торговых объектов. В общей сложности до конца года с карты города исчезнет почти 700 киосков и павильонов.

Главная причина сноса - истекший срок аренды земли. Коммерсанты получили уведомления о необходимости освободить участки, однако не торопятся покидать занимаемые площади. В результате в ларьки приходят не покупатели, а судебные приставы. Недавно под ковш экскаватора попало кафе "Дубравушка", расположенное в центре города. На бойком месте самовольно построенный трактир простоял более двадцати лет.

- Мы предупредили предпринимателей, что, когда закончится договор аренды, схема будет жестко прочесана на предмет соответствия всем федеральным нормам. И при наличии несоответствий мы обязаны исключить киоски из схемы размещения НТО, - пояснил заместитель директора департамента городской экономической политики Михаил Щелконогов. - Наша задача - навести в этой сфере порядок, что мы и делаем.

Помимо "Дубравушки", территория Центрального округа лишится 232 объектов, Советский округ избавят от 176 киосков, Кировский - от 143. И, по словам специалистов, это только первый этап борьбы с нелегалами. Известно, что владельцы демонтированных павильонов через какое-то время стараются их вернуть на прежнее место.

В этом году в реестр самовольного строительства уже внесено более десятка объектов. Это всевозможные пристройки к кафе, магазинам, автомойкам и СТО. А на улице Воровского предприниматель умудрился "приклеить" к зданию котельной два кирпичных "крыла" площадью 144 и 112 квадратных метров, сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Масштабную ревизию власти начали и в сфере наружной рекламы. Установщикам незаконных конструкций грозят штрафы до 200 тысяч рублей. Только в одном округе ревизоры обнаружили более ста нелегальных билбордов и растяжек. Правда, 67 объектов владельцы демонтировали добровольно и сразу, как только получили соответствующее извещение.

- Инспекционный мониторинг мы проводим и будем проводить в ежедневном режиме, - пообещал начальник отдела контроля администрации Кировского округа Евгений Бухмиллер.

В Советском округе демонтировано более сорока незаконных парковочных ограждений. 35 их них граждане убрали после первого предупреждения. Новостройки левобережья избавились от десятка несанкционированных гаражей, которые тоже имеют свойство возвращаться на прежнее место.

- Несколько лет назад по требованию прокуратуры в нашем дворе убрали семнадцать незаконных гаражей. Но прошло совсем немного времени, и они появляются снова, - сообщила "РГ" жительница дома 54а по улице 22-го Апреля Нина Болтенкова.

Справка РГ

По данным мэрии, в настоящее время на территории Омска размещен 2 761 нестационарный торговый объект, из них 687 - незаконно (вдвое больше, чем в 2020-м). В этом году на их ликвидацию из городского бюджета выделили более двух миллионов рублей. 208 объектов уже снесли.