Ухудшит ли ситуацию на рынке труда пожар на алтайской птицефабрике

В Алтайском крае из-за пожара на одном из крупнейших перерабатывающих предприятий в вынужденном простое оказались сотни сотрудников. Сможет ли компания быстро восстановить рабочие места и как это ЧП скажется на региональном рынке труда, где ситуация еще окончательно не стабилизировалась после пандемийных катаклизмов, разбиралась корреспондент "РГ".

Пожар на "Алтайском бройлере" в Бийске произошел 3 июля. От огня сильно пострадали складские помещения с тарой, упаковкой и готовой продукцией, частично - цех забоя птицы. Основное производственное оборудование, птичники и поголовье бройлеров пожар не затронул. Не пострадали и сотрудники предприятия - их вовремя эвакуировали. Однако из-за масштабных разрушений производство пришлось остановить. В результате без работы осталось несколько сотен человек. Точную цифру работодатель не называет, но, из неофициальных источников, речь может идти даже о полутора тысячах. Всего же на "Алтайском бройлере" трудится около двух тысяч человек.

Такое ЧП может усугубить и без того непростую ситуацию на рынке труда. Правда, руководство группы компаний "Черкизово", в которую входит алтайская птицефабрика, пообещало полностью сохранить коллектив и уже в сентябре текущего года восстановить работу предприятия.

- Часть сотрудников будет командирована для работы и обучения на наши производственные площадки в других регионах, часть отправлена в оплачиваемые отпуска, - заверил основатель группы компаний Игорь Бабаев. - Те, кто не сможет выехать за пределы края, будут получать меры поддержки в соответствии с трудовым законодательством.

По закону, в случае вынужденного простоя всем работникам должны выплачивать две трети от среднего заработка. Но погорельцы стали жаловаться в соцсетях, что получают только 25 процентов и вынуждены искать другую работу. В правительстве региона заявили, что эта информация не соответствует действительности. По данным регионального управления по труду и занятости населения, сейчас на "Алтайском бройлере" в простое около 150 человек. Всех остальных работодатель обеспечил работой либо отправил в отпуск. "В службу занятости никто из сотрудников предприятия не обращался", - отметили в ведомстве.

- Ситуация с соблюдением трудовых прав работников "Алтайского бройлера" находится на контроле прокуратуры и Гострудинспекции края, - сообщил корреспонденту "РГ" руководитель Государственной инспекции труда в Алтайском крае Владимир Белошапкин. - Ни одной жалобы от работников в инспекцию по труду не поступало. Всем, кто оказался в вынужденном простое, выплачивают две трети от среднего заработка.

Эту информацию подтвердили и в региональной прокуратуре. По словам помощника прокурора Алтайского края Марии Антошкиной, на предприятии побывал прокурор Бийска, пообщался с работниками, и на действия работодателя они не жаловались. Руководство группы компаний "Черкизово" обещает не только быстро восстановить все прежние рабочие места, но и ускорить процесс создания новых. На Петербургском экономическом форуме правительство Алтайского края подписало с холдингом соглашение о двукратном увеличении производства мяса птицы на "Алтайском бройлере". Инвестор пообещал вложить до 2026 года в расширение мощностей 2,6 миллиарда рублей и от этих планов пока не отказывается.

Создание новых рабочих мест ускорило бы процесс стабилизации рынка труда после пандемии и приостановки работы многих предприятий в 2020 году. Как уже писала "РГ" ("Экономика Сибири" N5 от 14.01.2021), с апреля прошлого года в Алтайском крае, как и во многих других регионах страны, наблюдался резкий рост безработицы. Пик подъема пришелся на август-сентябрь, когда в регионе только официально без работы осталось почти сорок тысяч человек. Уровень регистрируемой безработицы тогда подскочил с 1,5 до 3,5 процента. Но с октября-ноября ситуация начала постепенно стабилизироваться, и к середине 2021 года число ищущих работу через государственную службу занятости сократилось до 20,8 тысячи человек, а уровень безработицы - до двух процентов.

Прямая речь

Надежда Капура, начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения:

- С марта 2021 года отмечается улучшение на рынке труда Алтайского края. К четвертому кварталу 2021-го нам необходимо восстановить занятость еще 42 тысяч человек. Работа ведется по нескольким направлениям. Особое значение имеют меры государственной поддержки - это субсидирование найма и обучение безработных граждан. По программе субсидирования уже трудоустроено более тысячи человек. А всего ее участниками станут три тысячи безработных. На переподготовку заявки подали более тысячи человек, и многие из них уже приступили к обучению востребованным профессиям.