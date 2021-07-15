В Иркутске арестовали мужчину, угрожавшего сбросить ребенка с балкона

Житель Иркутска, угрожавший сбросить трехлетнего ребенка с 14 этажа многоквартирного дома, арестован на два месяца. Об этом сегодня сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Напомним, ранее региональный главк Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело против мужчины, которому инкриминируют приготовление к убийству малолетнего ребенка.

Горожанин с сыном на руках вылез на парапет балкона и начал требовать разговора с женой, заявив, что бросит мальчика вниз. Полиция оцепила территорию. Представители экстренных служб развернули под балконом так называемый "куб жизни" - конструкцию, которая используется для смягчения удара при падении с высоты.

В результате переговоров со специалистами полиции и МЧС мужчина вернул ребенка в квартиру.

Злоумышленника задержали. С ним работают следователи. По предварительным данным, причиной поведения иркутянина стала ссора с женой.