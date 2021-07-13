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13.07.2021 15:29
Рубрика: Происшествия

В Иркутске завели дело на мужчину, обещавшего сбросить ребенка с балкона

Текст: Вера Черенева (Иркутск )

Следственный комитет Иркутской области возбудил уголовное дело по факту попытки мужчины сбросить трехлетнего мальчика с балкона. Мужчине вменяют приготовление к убийству малолетнего ребенка.

Фото: Пресс-служба администрации Геленджика
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Напомним, несколько часов назад иркутянин вместе с ребенком вылез на парапет балкона на четырнадцатом этаже и стал кричать, что сбросит мальчика вниз. К дому прибыли представители экстренных служб, на земле развернули так называемый "куб жизни" - конструкцию, которая спасла бы ребенка в случае, если бы мужчина исполнил свою угрозу.

Все это время мальчик кричал, плакал. С иркутянином начались переговоры, в итоге он вернул ребенка в квартиру, жизни ребенка ничего не угрожает. Сейчас мужчина задержан, с ним общаются следователи. По предварительным данным, мужчина поссорился с женой, и мальчик, которому он угрожал, - ее сын.

Сейчас следователи разбираются во всех обстоятельствах этой истории.

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