В Иркутске задержали мужчину, грозившего сбросить ребенка с балкона

Житель Иркутска, который угрожал сбросить трехлетнего ребенка с балкона 13 этажа, задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.

Напомним, на улице 1-ая Советская мужчина вышел на балкон многоэтажного дома с ребенком на руках. Встав на парапет, он начал громко кричать, что собирается сбросить ребенка вниз. Как пояснили в полиции, мужчина решился на такой шаг из-за проблем в семье.

Правоохранители оцепили район, вступили со злоумышленником в переговоры. Мужчина отказывался вернуться в безопасное место или отпустить ребенка. При этом он требовал встречи с женой. Ситуация осложнялась тем, что в ходе инцидента в Иркутске пошел дождь и поднялся сильный ветер. Спасатели развернули внизу "куб жизни", на случай, если угрозы будут исполнены.

Через несколько часов уговоров мужчина вернул ребенка в квартиру. Сейчас его задержали. Ребенок спасен, его жизни ничего не угрожает.