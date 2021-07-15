В Омске стимулируют развитие экологически чистого транспорта

В Омской области перевозчиков, работающих на природном газе, освободили от уплаты налога. Закон, принятый региональным парламентом в июне 2021-го, вступил в силу.

Срок действия льготы - три года. Воспользоваться ею смогут организации, осуществляющие перевозку пассажиров по городским и межмуниципальным маршрутам.

- Налоговая льгота распространяется только на транспортные средства, работающие на природном газе и зарегистрированные после 1 января 2021 года, - пояснила "РГ" министр экономики Омской области Анна Негодуйко. - Год выпуска автомобиля должен совпадать с годом его регистрации на налогоплательщика. Допускается, что транспортное средство выпущено годом ранее.

Разработчики закона считают, что новая мера станет стимулом для предпринимателей в обновлении пассажирского автопарка, а также положительно скажется на экологической ситуации в регионе.

Впервые за последние тридцать лет в Омске начали обновлять и парк электротранспорта. В прошлом году в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" город закупил 24 трамвая "Спектр", 33 троллейбуса

"Адмирал" и 20 автобусов "Волгабас" с метановым двигателем. В этом году ожидается поставка еще 29 новых троллейбусов, а также 48 автобусов, работающих на метане.

К 2024 году в Омске на сжатом природном газе должно работать 240 автобусов.

Тем временем минэкономики Омской области предложило освободить от транспортного налога на пять лет и владельцев электрокаров. Разработаны соответствующие поправки в региональный закон. Если поправки одобрит парламент, льгота будет действовать с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025-го. Мера направлена прежде всего на популяризацию экологически безопасного транспорта, который пока редкость. По данным на начало этого года, в Омской области зарегистрировано всего 117 электрокаров. Для них оборудовано шесть автозаправок.

Внедрять экотехнологии омичей заставляют обстоятельства. Омск - на пятой позиции среди двенадцати российских городов с наиболее загрязненной атмосферой. Согласно федеральному проекту "Чистый воздух", объем вредных выбросов к 2024 году в Омске должен снизиться на двадцать процентов, а к 2030-му - в два раза.

Комментарий

Илья Лобов, министр природных ресурсов и экологии Омской области:

- Комплексный план нацпроекта "Экология" предполагает наступление по нескольким фронтам. Выбросы должны сократить транспорт, ТЭЦ, заводы. Свою лепту внесут рекультивация свалок и озеленение. Общий объем финансирования нацпроекта в регионе за пять лет составит 116,1 миллиарда рублей, из которых 109,27 миллиарда - средства предприятий, 6,79 миллиарда - федеральной казны, еще 400 миллионов рублей - регионального консолидированного бюджета.

За счет перевода авто на газ сможем на девять процентов сократить выхлопы транспорта, за счет модернизации ТЭЦ и предприятий - на 13,5 процента промышленные выбросы. На данный момент заключено более двух десятков соглашений с омскими заводами по снижению воздействия на окружающую среду.