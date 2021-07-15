В Омске стимулируют развитие экологически чистого транспорта

Новости

У берегов Канады в рыболовецких сетях запутались два редких полярных кита 07:03
Впервые в истории медики смогли прочитать мысли парализованного человека 06:59
В США заявили о росте числа госпитализаций непривитых молодых людей 06:44
Белый дом объявил об эвакуации помогавших США афганцев 06:38
Египтологи воссоединили разорванный 2300-летний свиток Книги мертвых 06:32
В Таиланде установлен антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки 06:25
Экспертиза останков погибших при крушении Ан-26 займет 1,5 месяца 06:18
До 97 выросло число жертв обрушения дома во Флориде 06:11
Случай заражения человека птичьим гриппом зарегистрирован в Китае 05:53
Захарова оценила планы США эвакуировать помогавших им афганцев 05:33
Вирусологи: После вакцинации от COVID-19 человек не заразен для окружающих 05:11
Президент Бразилии госпитализирован с икотой 05:10
В Хабаровске произошел пожар в детском саду 04:56
Депутат Рады рассказал про обман Украины по "Северному потоку-2" 04:27
МИД РФ: Запад активизировал работу по очернению российской помощи ЦАР 04:20
В Забайкалье сошли с рельсов 34 вагона поезда 03:51
Кардиолог оценил риск развития миокардита у привитых от COVID-19 03:50
Врачи пояснили, можно ли заразиться новым штаммом COVID-19 едва выздоровев 03:34
ВОЗ: Пандемия COVID-19 подорвала детскую плановую вакцинацию в 2020 году 02:46
Virgin Galactic разыграет два билета на рейс в космос 02:08
Власти Кубы осудили вмешательство США в события на острове 01:40
Режим ЧП ввели в Эквадоре после обнаружения новых штаммов коронавируса 01:37
Безос пожертвует Смитсоновскому институту крупнейшую сумму с момента основания 01:29
"Дельта"-штамм коронавируса стал доминирующим в Латвии 00:57
Мэр Майами предложил рассмотреть возможность нанесения авиаударов по Кубе 00:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
15.07.2021 06:47
Рубрика: Власть

В Омске стимулируют развитие экологически чистого транспорта

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 158(8509)
В Омской области перевозчиков, работающих на природном газе, освободили от уплаты налога. Закон, принятый региональным парламентом в июне 2021-го, вступил в силу.

Срок действия льготы - три года. Воспользоваться ею смогут организации, осуществляющие перевозку пассажиров по городским и межмуниципальным маршрутам.

В Самаре и Новосибирске на дороги вышел новый экологичный транспорт

- Налоговая льгота распространяется только на транспортные средства, работающие на природном газе и зарегистрированные после 1 января 2021 года, - пояснила "РГ" министр экономики Омской области Анна Негодуйко. - Год выпуска автомобиля должен совпадать с годом его регистрации на налогоплательщика. Допускается, что транспортное средство выпущено годом ранее.

Разработчики закона считают, что новая мера станет стимулом для предпринимателей в обновлении пассажирского автопарка, а также положительно скажется на экологической ситуации в регионе.

Впервые за последние тридцать лет в Омске начали обновлять и парк электротранспорта. В прошлом году в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" город закупил 24 трамвая "Спектр", 33 троллейбуса

"Адмирал" и 20 автобусов "Волгабас" с метановым двигателем. В этом году ожидается поставка еще 29 новых троллейбусов, а также 48 автобусов, работающих на метане.

К 2024 году в Омске на сжатом природном газе должно работать 240 автобусов.

Тем временем минэкономики Омской области предложило освободить от транспортного налога на пять лет и владельцев электрокаров. Разработаны соответствующие поправки в региональный закон. Если поправки одобрит парламент, льгота будет действовать с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025-го. Мера направлена прежде всего на популяризацию экологически безопасного транспорта, который пока редкость. По данным на начало этого года, в Омской области зарегистрировано всего 117 электрокаров. Для них оборудовано шесть автозаправок.

Омск назван одним из городов с неприемлемым канцерогенным риском

Внедрять экотехнологии омичей заставляют обстоятельства. Омск - на пятой позиции среди двенадцати российских городов с наиболее загрязненной атмосферой. Согласно федеральному проекту "Чистый воздух", объем вредных выбросов к 2024 году в Омске должен снизиться на двадцать процентов, а к 2030-му - в два раза.

Комментарий

Илья Лобов, министр природных ресурсов и экологии Омской области:

- Комплексный план нацпроекта "Экология" предполагает наступление по нескольким фронтам. Выбросы должны сократить транспорт, ТЭЦ, заводы. Свою лепту внесут рекультивация свалок и озеленение. Общий объем финансирования нацпроекта в регионе за пять лет составит 116,1 миллиарда рублей, из которых 109,27 миллиарда - средства предприятий, 6,79 миллиарда - федеральной казны, еще 400 миллионов рублей - регионального консолидированного бюджета.

За счет перевода авто на газ сможем на девять процентов сократить выхлопы транспорта, за счет модернизации ТЭЦ и предприятий - на 13,5 процента промышленные выбросы. На данный момент заключено более двух десятков соглашений с омскими заводами по снижению воздействия на окружающую среду.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

Главное сегодня

Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Нефть подорожала после новостей о согласовании новых условий ОПЕК+
Путин прокомментировал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Главное
Захарова: Слова Мааса направлены на вытеснение "Спутника V"
Оперштаб: РФ примет решение о авиасообщении с Египтом после визита экспертов
Президент дал поручения по итогам "Прямой линии". Главное
"РГ" публикует новые законы, которые коснутся каждого жителя страны