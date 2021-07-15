Владельцы майнинговой фермы в Омске терроризируют жителей дома

На протяжении нескольких месяцев жители дома в Омске пытались выселить нелегальную майнинг-ферму. Из-за нее экономист Мария Аксененко каждый день была вынуждена уходить ночевать к друзьям. Расположенная под ее комнатой "серверная" круглосуточно гудит, а стены и пол нагреваются до 40 градусов. И она, и другие жители подозревали, что в доме появилась майнинг-ферма по добыче биткоинов.

За железной дверью жильцы обнаружили оборудование для комплектации майнинг-ферм. Фото: Наталья Граф

В пятиэтажке на улице Декабристов Мария проживает более 10 лет. Здание является бывшим общежитием, поэтому коммунальными проблемами жильцов удивить сложно. Старые инженерные сети постоянно выходят из строя. Но в сентябре прошлого года на многострадальный дом свалилась еще одна беда.

- Сначала я подумала, что заболела, - рассказывает омичка. - На дворе начало осени, отопление еще не включили, а в комнате стоит невыносимая жара. Однако повышенная температура оказалась не у меня. Горячими были стена и пол. Затем я услышала странный шум и вибрацию, как на вертолетной площадке.

Соседи провели расследование и обнаружили на первом этаже дома "тайную комнату", к которой от электрощитовой тянулся мощный силовой кабель. Со стороны улицы окна в помещении были наглухо заколочены и завешены рекламными плакатами от любопытных глаз. По периметру их окружали видеокамеры. За железной дверью, горячей как утюг, что-то громко гудело и тикало. Перепуганная Мария несколько раз обращалась в УК с просьбой пояснить, что находится в комнате, которая по документам является общим имуществом собственников, и почему стены и пол в ее жилье нагреваются.

- При обследовании жилищники пошутили, что сегодня за установку теплого пола люди платят большие деньги, - говорит Мария. - Поэтому я вообще должна радоваться тому, что он достался мне абсолютно бесплатно. А мне, честно говоря, не до шуток.

В письменном же ответе главный инженер УК "Рутас" Высоткова пояснила ей, что причина тропической жары в комнате зимой - неправильная батарея. В ней девять секций вместо семи, от этого якобы и все беды. Хотя, когда пришла весна, и "неправильную" батарею отключили, температура в комнате Марии стала еще выше.

Тогда Мария написала заявления с просьбой о помощи в омскую Госжилинспекцию, полицию и прокуратуру. Однако ни в одном из ведомств разобраться в ситуации и помочь жильцам не захотели. Прокуратура отписала заявление в Госжилинспекцию. Но специалисты этого ведомства отказались даже выехать с проверкой. Они просто опросили сотрудников УК и... те пояснили, что собственники сами передали им комнату для размещения персонала. И тут выясняются интересные факты.

Начальник второго территориального отдела Госжилинспекции Омской области Александр Новохов сообщает: "В соответствии с решением общего собрания между председателем Совета многоквартирного дома N 157 по улице Декабристов и ООО УК "Рутас" заключен договор безвозмездного пользования части общего имущества дома на первом этаже от 30.07.2019". Но главное - в документах председателем Совета МКД N 157 числится некий Сергей Алексеевич Егоров. У него действительно есть в собственности комната в доме, но жильцы пятиэтажки утверждают, что Егорова ни разу не видели и уж тем более не посещали собраний с его участием. Однако, как выяснилось, он уже несколько лет от имени собственников подписывает документы и сам распоряжается домовым имуществом. Корреспондент "РГ" попытался связаться с Егоровым по телефону, указанному в данных документах. В ответ - "абонент в сети не зарегистрирован".

Единственным, кто согласился приоткрыть железную дверь в "тайную комнату", оказался участковый Сергей Митраков. Благодаря ему удалось попасть внутрь помещения и сделать фото. Эксперты опознали по ним видеокарты, приборы для охлаждения оргтехники, платы, системные блоки и другие детали, которыми обычно укомплектовывают майнинговую ферму. Однако участковый своим глазам не поверил и сообщил в райотдел полиции, что... "компьютерное оборудование используется для хранения информации, а именно - записей с камер видеодомофона указанного дома". Вот так-то!

На что представители домофонной компании заявили, что впервые слышат о "серверной" комнате и никакой информации там не хранят и хранить не собираются. Но это в расчет не берется.

- Зато участковый заявился ко мне вместе с двумя неизвестным мне мужчинами, - рассказывает Мария. - Один из них предложил установить в моей комнате кондиционер. А другой угрожал возбудить в отношении меня уголовное дело...

Бизнес по добыче криптовалюты сегодня по-прежнему привлекает множество желающих заработать легкие и быстрые деньги. При этом, пытаясь снизить затраты на добычу биткоинов, они подключают оборудование к общедомовым счетчикам, перекладывая оплату электроэнергии на ничего не подозревающих жильцов. И бывшее общежитие на Декабристов, 157, в этом смысле настоящая золотая жила. Общедомового счетчика здесь нет, люди платят по нормативу. Энергетикам обнаружить нелегальное оборудование практически невозможно. При проведении проверок владельцы его, как правило, прячут. Нормативной базы, регламентирующей деятельность майнинг-ферм, в нашей стране до сих пор нет.

Общежитие для любителей легких денег - золотая жила. Общедомового счетчика нет, обнаружить нелегальное оборудование практически невозможно

Неизвестно, чем бы закончилась и эта история. Но после вмешательства в нее корреспондента "РГ" конфликт благополучно решен."Никакой майнинговой фермы там не было, но мы срочно вывезли из комнаты все оборудование и расторгли договор аренды, чтобы собственники не сходили с ума", - сообщил директор УК "Рутас" Руслан Таштамиров. Ну а жильцы дома провели общее собрание и законно избрали нового председателя многоквартирного дома. Также запретили УК безвозмездно пользоваться их общим имуществом.