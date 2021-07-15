В Архангельской области обязали вакцинироваться 8 групп граждан

В Архангельской области ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для восьми групп граждан. Постановление об этом опубликовано на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно этому документу, прививку обязаны сделать медики, работники всех образовательных организаций, социальные работники, сотрудники общепита, члены экипажей рыбопромысловых судов, государственные и муниципальные служащие, лица, проживающие в организациях соцобслуживания, а также студенты техникумов, колледжей и вузов старше 18 лет.

Всем группам граждан, указанным в постановлении, до 1 августа надлежит привиться первым компонентом вакцины, до 30 августа - вторым.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Архангельской области Роман Бузинов объяснил это решение тем, что в Поморье показатель заболеваемости COVID-19 на 63 процента, чем в среднем по России.