Над Петербургом разрушается антициклон, вызывающий изнуряющую жару

Антициклон, из-за которого в последние полторы недели в Петербурге наблюдается изнуряющая жара, наконец-то разрушается. Об этом сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В Петербург приходят долгожданные облака, возможны даже кратковременные дожди, но по оценкам метеоролога, жару они не собьют. Воздух в городе прогреется до 33 градусов выше нуля.

Температурный рекорд для 15 июля составляет плюс 33,7 градуса. Он был установлен в 1999 году.

Накануне в Петербурге температурный рекорд все же был побит, воздух прогрелся до плюс 32,8 градуса, что на 0,3 градуса выше, чем в 2010 году.

И все же изнуряющая жара покидает город. На следующей неделе возможны полноценные дожди и грозы.

Ранее стало известно, что во вторую декаду июля в Петербурге установится комфортная погода с превышением климатической нормы на один-два градус. Сейчас это превышение составляет 7-10 градусов.