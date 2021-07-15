Боевые знамена полков из Сталинграда и Крыма передадут в музеи

Знамена воинских частей, освобождавших юг России от немецко-фашистских захватчиков, передадут в музеи регионов ЮФО и СКФО, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Речь о сражениях на Кавказе, в Сталинграде, Новороссийске, Ростовской области, в Крыму и Севастополе. Вручение регалий состоится во время проведения военно-технического форума на площадках парков "Патриот".

Мероприятия международного форума "Армия-2021" пройдут в 18 регионах. Планируется задействовать около 300 единиц боевой и специальной техники, 20 кораблей и судов, около 70 самолетов и вертолетов.