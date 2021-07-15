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15.07.2021 15:06
Рубрика: Власть

Эвакуированные из-за пожаров на Южном Урале дети приехали в "Артек" и "Смену"

Текст: Мария Агранович
Более сотни детей, которые были эвакуированы из летних лагерей в Челябинской области из-за лесных пожаров, приехали в Международный детский центр "Артек" и Всероссийский детский центр "Смена". Организовать отдых ребят на Черноморском побережье поручил президент РФ Владимир Путин.
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

- Приоритетами в организации детского отдыха всегда были и остаются максимальная безопасность и комфорт ребят, - отметил министр просвещения Сергей Кравцов. - В связи с тяжелой обстановкой в регионе было принято решение отправить детей на черноморское побережье. Я уверен, что ребята смогут, несмотря ни на что, хорошо отдохнуть и получить приятные впечатления.

Фото: МЧС РФ
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Школьники старшего возраста отдыхают во Всероссийском детском центре "Смена", ребята в возрасте до десяти лет - в Международном детском центре "Артек". В том числе в лагеря отправятся десять детей, оставшихся без попечения родителей.

Как рассказали в Минпросвещения, педагоги Центра "Смена" разработали особую программу. Так, на смене "Мастерская Лидеров" ребята смогут развить навыки командной работы и самопрезентации, научатся решать конфликтные ситуации и познакомятся с понятием "эмоциональный интеллект".

Детей ждут занятия в мастерских "Искусство театра", "Креативное рисование", "Цирковая студия", "Игротека" и "Мелодия струн", спортивные мероприятия.

В "Артек" сейчас проходит восьмая смена "Артек" - волшебный киномир". Здесь школьники погрузятся в мир кино, смогут попробовать себя в разных ролях - от актера до продюсера.

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