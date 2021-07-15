Эвакуированные из-за пожаров на Южном Урале дети приехали в "Артек" и "Смену"

- Приоритетами в организации детского отдыха всегда были и остаются максимальная безопасность и комфорт ребят, - отметил министр просвещения Сергей Кравцов. - В связи с тяжелой обстановкой в регионе было принято решение отправить детей на черноморское побережье. Я уверен, что ребята смогут, несмотря ни на что, хорошо отдохнуть и получить приятные впечатления.

Школьники старшего возраста отдыхают во Всероссийском детском центре "Смена", ребята в возрасте до десяти лет - в Международном детском центре "Артек". В том числе в лагеря отправятся десять детей, оставшихся без попечения родителей.

Как рассказали в Минпросвещения, педагоги Центра "Смена" разработали особую программу. Так, на смене "Мастерская Лидеров" ребята смогут развить навыки командной работы и самопрезентации, научатся решать конфликтные ситуации и познакомятся с понятием "эмоциональный интеллект".

Детей ждут занятия в мастерских "Искусство театра", "Креативное рисование", "Цирковая студия", "Игротека" и "Мелодия струн", спортивные мероприятия.

В "Артек" сейчас проходит восьмая смена "Артек" - волшебный киномир". Здесь школьники погрузятся в мир кино, смогут попробовать себя в разных ролях - от актера до продюсера.