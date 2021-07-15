СК проверит травмирование ребенка на детской площадке в Симферополе

Следственный комитет выяснит причины получения тяжелых травм шестилетним ребенком на детской игровой площадке в Железнодорожном районе Симферополя. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по РК и Севастополю.

Как ранее сообщала "РГ", играя на детской площадке на улице Героев Сталинграда, 6-летний мальчик не удержал равновесие в башенке игрового городка и упал на спину с высоты около полутора метров. Ребенок был госпитализирован в нейрохирургическое отделение РДКБ с предварительным диагнозом "перелом свода и основания черепа".

- По поручению и.о. руководителя ГСУ СКР по РК и Севастополю Василия Цаплина следователи следственного отдела по Железнодорожному району незамедлительно подключились к установлению обстоятельств происшествия, в результате которого пострадал малолетний, - рассказали в СКР. - Проверка проводится на предмет наличия в действиях круга лиц признаков преступления, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Органы следствия тщательным образом проверят действия лиц, ответственных за установку и монтаж детского комплекса, должностных лиц, принимавших работу и ответственных за содержание и обслуживание объекта. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение.

Как сообщила старший помощник прокурора РК Дарья Бирюк, прокурор Республики Крым Олег Камшилов также поручил провести проверку по факту травмирования мальчика. Предстоит в первую очередь проанализировать исполнение законодательства при эксплуатации детской игровой площадки в Железнодорожном районе Симферополя.